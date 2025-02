Congo-Kinshasa: Posture patriotique et professionnelle recommandée - L'UNPC encourage les journalistes à faire preuve de responsabilité et de résilience face à l'agression rwandaise !

L'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) a exprimé hier, mercredi 5 février 2025, sa consternation sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, occasionnée par l'invasion de la ville de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 et de l'AFC. C'était au cours d'un point de presse tenu en son siège social à la Gombe.

Kamanda wa Kamanda Muzembe, Président de l'UNPC, qui a parlé au nom de son équipe, a attiré, vivement, l'attention des journalistes sur la posture idéale à adopter dans la pratique de leur métier en cette période difficile de l'histoire du pays. Il a recommandé la prudence et la responsabilité dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, insistant sur l'importance du code d'éthique et de déontologie journalistique comme boussole incontournable pour l'exercice d'une presse de qualité.

Selon l'UNPC, en effet, durant cette période sensible, tout journaliste doit notamment, s'assurer de la fiabilité de ses sources, privilégier l'impartialité dans son travail, respecter le droit humanitaire et faire preuve de patriotisme.

"En sa qualité d'instance d'autorégulation, l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) appelle tous les journalistes et autres professionnels des médias oeuvrant en République Démocratique du Congo au respect strict du Code de déontologie et d'éthique professionnelle du journaliste congolais, et à faire preuve de responsabilité dans la pratique de leur métier en cette période particulière. Tout en garantissant son assistance et son indéfectible soutien aux confrères en difficulté, l'Union Nationale de la Presse du Congo invite les journalistes à la stricte observance des principes journalistiques classiques en pareille période", a déclaré le Président de l'UNPC, devant les médias.

Saisissant l'occasion, Kamanda wa Kamanda a condamné, avec la dernière force, le saccage perpétré, en date du 26 janvier 2025, par l'armée rwandaise, au siège provincial de l'UNPC/Nord-Kivu et au Centre de presse situé à Goma. Il a également exprimé ses vives inquiétudes sur la sécurité des journalistes se trouvant dans les zones dont le contrôle est tenu par l'ennemi, tout en dénonçant les menaces qu'ils endurent pour exercer leur métier.

"L'Union Nationale de la Presse du Congo rappelle que la liberté de presse est la mère de toutes les libertés et que, de ce fait, aucune entrave à son exercice n'est acceptable. La corporation exprime, à ce sujet, ses vives préoccupations sur la sécurité des journalistes dans les zones désormais contrôlées par l'armée rwandaise et dénonce les menaces et intimidations qui entravent leur droit à exercer leur métier librement.

Par ailleurs, l'Union Nationale de la Presse du Congo invite les confrères du Sud-Kivu et de l'Ituri à la solidarité envers ceux qui fuient les exactions au Nord-Kivu et qui se réfugient à Bukavu, à Bunia et dans les environs", a recommandé l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC), qui a témoigné de son soutien aux FARDC pour la restauration effective de la paix et de la stabilité dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo, victime d'une cruauté inacceptable de la part du Rwanda, un pays pourtant voisin.