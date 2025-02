Congo-Kinshasa: Vu la gravité des crimes contre les populations, RDC/Rwanda - La CPI active les enquêtes !

L'étau se resserre autour du pouvoir de Kigali. Les différents cris d'alerte autour de la guerre imposée à la RD. Congo, dans sa partie Est, par l'armée rwandaise et ses partenaires, ont fini par produire des effets. Hier, en effet, dans un communiqué de presse, la Cour Pénale Internationale (CPI) a annoncé l'ouverture des enquêtes pour lever des options qui s'imposent. Le Bureau du Procureur de la CPI affirme, ouvertement, avoir appris des sources crédibles que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et ses environs, y compris de civils et des soldats de maintien de la paix des Nations Unies.

A cet effet, le Bureau du Procureur Karim Khan invite les victimes, organisations nationales et internationales, la Société civile, autorités nationales, journalistes à fournir tout élément de preuve en rapport avec les massacres commis sur le territoire congolais.

" Le Bureau suit les événements actuels de près, y compris la grave escalade de la violence au cours des dernières semaines dans l'est de la RDC, en particulier à Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu, et dans ses environs. Des sources crédibles indiquent que des milliers de personnes ont été blessées et des centaines tuées à Goma et dans ses environs, y compris des civils et des soldats de maintien de la paix, à la suite de mois d'affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo et le Mouvement du 23 mars (« M23 ») et leurs alliés", indique le communiqué de la Cour Pénale Internationale.

Cette demande à la soumission d'informations lancée par la Haye constitue un bond important qui va renforcer le front judiciaire consacré par le Gouvernement de la RDC pour contrer l'agression rwandaise. Elle intervient à une semaine de l'ouverture, à Arusha, en Tanzanie, du procès fixé entre la RDC et le Rwanda devant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP). Plus de 500 experts pluridisciplinaires ont été mobilisés, sous la férule du Vice-Ministre de la Justice en charge du Contentieux international, Samuel Mbemba, à Kinshasa, pour préparer les stratégies en vue de la victoire de la partie congolaise, le 12 février en Tanzanie.