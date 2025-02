Afrique: Coopération interparlementaire - Isidore Mvouba en visite de travail au Maroc

Le président de l'Assemblée nationale du Congo, Isidore Mvouba, qui prend part ce 6 février à la réunion des présidents des Parlements des Etats africains de l'Atlantique a échangé, le 5 février, avec le président de la chambre des représentants du royaume du Maroc, Rachid Talbi Alami.

La rencontre entre les deux personnalités a été une occasion pour renforcer la coopération parlementaire entre la République du Congo et le royaume du Maroc. En effet, Isidore Mvouba et Rachid Talbi Alami ont passé en revue les dossiers prioritaires de la coopération bilatérale, évoquant ainsi les visites du roi du Maroc, Mohamed V, au Congo et celle du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, au Maroc.

S'agissant de la création du Réseau des parlementaires des Etats africains de l'Atlantique, la capitale politique du royaume chérifien abrite une réunion des présidents des Parlements des Etats africains de l' Atlantique. Le but de cette institution en voie de gestation est de promouvoir un réseau parlementaire pour une Afrique Atlantique stable, intégrée et prospère. Cette initiative suscite un vif intérêt d'autant plus qu'elle devra permettre d'affermir les liens politiques, économiques et sociaux entre les nations côtières de l'Atlantique en Afrique. Le défi majeur étant le développement soutenable dans les domaines de la sécurité, du commerce, de l'environnement et de la gestion des ressources maritimes.

Selon les initiateurs, ce réseau sera une structure novatrice pour amplifier la voie des pays d'Afrique Atlantique sur la scène internationale. Le séjour de travail au Maroc du président de l'Assemblée nationale et sa suite s'annonce donc décisive pour la concrétisation de cet ambitieux projet des Etats de la côte Atlantique de l'Afrique.