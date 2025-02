Sénégal: Quand l'IA rend hommage aux héros sénégalais de Thiaroye

Au Sénégal, le rappeur Dip Doundou Guiss a sorti un clip autour du massacre de Thiaroye, qui a eu lieu en décembre 1944. Dans un style très cinématographique, on y suit les combattants africains de la France jusqu'au Sénégal. Les réalisateurs ont jonglé entre plusieurs outils d'IA pour tenter de coller au plus proche à la réalité historique, mais se sont heurtés à certains défis.

Au fil de la vidéo, on suit les tirailleurs sénégalais dans les rues de Paris assiégée, puis dans le bateau qui les ramène en Afrique et dans le camp de Thiaroye où ils furent massacrés pour avoir réclamé leur prime le 1er décembre 1944. Pour ce clip, le rappeur s'est tourné vers des réalisateurs spécialisés en IA, comme Hussein Dembel Sow : « Si ce n'était pas avec l'IA, on n'aurait même pas envisagé de faire un clip aussi épique, avec tout ce que ça demande, en costumes, en décors ».

Les réalisateurs du clip ont jonglé entre plusieurs générateurs de vidéos IA américains et chinois pour que chaque plan soit le plus réaliste, avec quelques limites cependant : « C'est assez approximatif sur certaines parties. Il y a pas mal d'anachronismes, on le savait. Ce sont les limites de la technologie. On fera mieux. Par exemple, les casques que portaient les tirailleurs, c'étaient des casques français. C'est qu'on appelle les casques Adrian. Dans le clip, les casques qu'ils portent sont un peu une fusion entre les casques allemands et les casques français ».

Ces puissants outils ont permis au clip d'être bouclé en deux semaines. Mais la technologie évolue, elle aussi, très rapidement. « Les mises à jour arrivent assez rapidement. Depuis qu'on a fini le clip, tous les outils que nous avons utilisés sur ce projet-là sont obsolètes. Maintenant, ils ont été remplacés par d'autres versions beaucoup plus puissantes et beaucoup plus précises ».

Le clip « Thiaroye 44 (Jambaar Remix) » cumule plus de 900 000 vues sur YouTube.