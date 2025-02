Sénégal: Intégration aux métiers du droit - La Première promo LMD FSJP UCAD sensibilise les jeunes étudiants

Célébré à travers l'organisation d'une série d'activités, le 10e anniversaire de la première promotion LMD FSJP UCAD dénommée « Promo Mouhamadou Makhtar Cissé » du nom de l'inspecteur général d'Etat, a été clôturé mercredi 5 février, par une journée de portes ouvertes consacrée à une sensibilisation sur l'intégration aux métiers du droit au profit des jeunes étudiants de la faculté des Sciences juridiques et politique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Placé sous le thème « Défis et opportunités pour l'accès des jeunes diplômés aux métiers du droit », la journée portes ouvertes marquant la fin de la célébration des dix ans d'existence de la première promo LMD FSJP UCAD dénommée « Promo Mouhamadou Makhtar Cissé », a été clôturée par l'organisation d'une exposition en guise de sensibiliser les jeunes étudiants sur les différentes opportunités qu'offrent les métiers du droit.

« C'était la dernière activité, une activité de journée de portes ouvertes qui a été décidée pour permettre à nos frères étudiants, qui sont là, à la fac de pouvoir approcher les pratiquants de ces métiers, pour pouvoir poser toutes les questions concernant l'intégration de ces métiers, mais également la pratique de ces métiers, comment fonctionne ces corps et c'est dans ce cadre qu'on a jugé nécessaire d'organiser cette journée de porte ouverte avec l'appui bien sûr du parrain qui nous accompagne depuis 2015, et qui n'a pas cessé de nous accompagner et également avec l'appui de la fac par la personne du Doyen, Madame Aminata Cissé Niang, et c'est dans ce cadre que nous avons organisé cette activité que nous jugeons très réussie parce qu'on a vu bon nombre de nos camarades qui sont dans ces corps, qui sont venus représenter ces corps et c'est une fierté pour nous et pour toute la promotion », a expliqué Ndeye Astou Diop, membre de la première promo LMD FSJP UCAD.

Parmi les participants à cette exposition, on peut noter entre autres des stands pour l'union des magistrats du Sénégal, de l'Ordre des Avocats, de l'Ecole nationale d'Administration (ENA), de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Douane, de la chambre des Notaires, de l'Ordre des Experts du Sénégal...

Sortie en 2015, la première promo LMD FSJP UCAD dénommée « Promo Mouhamadou Makhtar Cissé », a décidé de célébrer ses dix ans d'existence le 12 janvier dernier. Ainsi, pour fêter cet anniversaire la « Promo Mouhamadou Makhtar Cissé » a initiée une série d'activités par lesquelles une randonnée pédestre, des dons destinés à l'Orphelinat Serigne Saliou Mbacké de Kounoune, d'une journée officielle suivie d'une leçon inaugurale prononcée par le Pr Ndiaw Diouf avec son collègue, Pr Babacar Gueye et pour clôturer par une journée de portes ouvertes en guise de sensibiliser les jeunes sur les métiers du droit.