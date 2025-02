Afrique: Retour sur la participation de l'ATGEC au 3ème Forum du dialogue international des femmes africaines (AFWID 3)

Les activités du 3ème Forum du dialogue international des femmes africaines (AFWID 3) se sont achevées avec succès le 31 janvier 2025. Cet événement d'envergure a rassemblé des représentantes de cinquante-cinq pays africains, impliquant des dizaines d'organisations et d'associations, et a accueilli plus de 1 240 femmes venues de tout le continent.

L'Association Tunisienne pour la Gouvernance et l'Égalité des Chances entre les femmes et les hommes aux postes de décision (ATGEC) a brillamment représenté la Tunisie lors de ce forum. La délégation tunisienne était conduite par Amel Samoud Khamari, présidente de l'ATGEC, accompagnée de hautes cadres féminines tunisiennes : juges, médecins, professeurs d'université, architectes, professionnelles des médias, cadres de l'administration, exposantes, responsables d'associations professionnelles et représentantes de la société civile.

En marge du forum, une exposition des industries traditionnelles tunisiennes et des produits alimentaires authentiques a été organisée par les complexes agricoles de Menzel Bouzelfa (Nabeul) et de Kébili. Cette initiative a suscité un grand intérêt de la part des visiteurs, qui ont salué la qualité et la diversité des produits présentés.

Par ailleurs, la délégation tunisienne présidée par Amel Samoud, qui occupe également le poste de vice-présidente du conseil d'administration du Réseau de développement et de communication des femmes africaines (FEMNET), chargée de l'Afrique du Nord, a eu l'honneur de recevoir la visite de Son Excellence l'Ambassadrice de Tunisie en Afrique du Sud, Karima Bardaoui.

Lors d'une réunion interactive avec les membres de la délégation, S. Exc. a exprimé sa satisfaction quant à leur participation active à cet événement. Dans son allocution, elle a mis en avant le rôle central des femmes tunisiennes dans le développement professionnel, la défense des droits et des libertés, soulignant leur leadership et leur avance dans plusieurs domaines par rapport à leurs homologues africaines.

Un moment fort de cette participation a été la rencontre bilatérale entre Amel Samoud Khamari et Zanele Mbeki, fondatrice de la Banque de développement des femmes et ancienne Première Dame d'Afrique du Sud. À cette occasion, Samoud Khamari a remis le bouclier de l'ATGEC à Mbeki en reconnaissance de son engagement exceptionnel en faveur des femmes africaines. En retour, Mbeki a offert une publication en braille sur l'AFWID, illustrant l'engagement du forum à inclure toutes les femmes, y compris celles en situation de handicap visuel.

La participation de l'ATGEC à l'AFWID 3 a ainsi renforcé les liens de coopération entre les femmes africaines et mis en lumière le rôle pionnier des femmes tunisiennes dans divers domaines. Cet engagement continu illustre la volonté de l'ATGEC de promouvoir l'égalité des chances et de soutenir l'autonomisation des femmes à l'échelle continentale.