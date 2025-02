Sénégal: Vers l'organisation d'un forum national sur le livre et la lecture, fin juin

Dakar — Le président de la République a demandé au ministre et au secrétaire d'Etat en charge de la Culture de préparer l'organisation d'un forum national sur le livre et la lecture, avec la participation de l'ensemble des hommes de lettres du Sénégal et de toutes les parties prenantes.

Bassirou Diomaye Faye, présidant mercredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, « a demandé au ministre et au secrétaire d'Etat en charge de la Culture de préparer, avec l'ensemble des hommes de lettres du Sénégal, l'organisation, en fin juin 2025, d'un forum national sur le livre et la lecture avec la participation de toutes les parties prenantes ».

Selon le compte rendu fait par le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré, Bassirou Diomaye Faye salue « le travail remarquable des hommes de lettres ainsi que la vitalité de la production littéraire nationale dans tous les domaines ».

Le président Faye a rappelé au gouvernement »l'impératif de promouvoir le livre et la lecture dans le système éducatif et dans l'enseignement supérieur ».

Dans cette perspective, il a demandé au ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et au secrétaire d'Etat à la Culture, en relation avec les ministres en charge de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et technique, de l'Enseignement supérieur, des Collectivités territoriales, de la Communication et du Numérique, « d'accentuer les efforts en matière de promotion du livre et de la lecture, notamment des publications nationales et africaines ».

Le chef de l'Etat, premier protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal, a aussi souligné « l'urgence de restructurer et de renforcer le fonds d'aide à l'édition ». Ce fonds créé en 2004 et opérationnelle depuis 2009 est doté d'un budget annuel de 600 millions de FCFA.

Bassirou Diomaye Faye a par ailleurs demandé au gouvernement de développer une politique innovante de modernisation des bibliothèques et salles de lecture dans les établissements scolaires, universitaires et d'enseignement supérieur, à la lumière des opportunités et innovations du numérique favorisant l'essor du livre numérique.

Le président de la République a de même invité la tutelle à mobiliser l'assistance et les partenariats nécessaires afin de mieux accompagner les associations d'écrivains.

Il considère que « ces organisations, d'utilité publique, doivent être davantage impliquées dans la mise en oeuvre des politiques publiques, notamment celles culturelles relevant de l'agenda national de transformation à l'horizon 2050 ».