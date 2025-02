Afrique: Gastronomie Durable - Abidjan organise un sommet du 24 au 25 février 2025

Dédié à l'innovation, à l'éthique et à l'avenir de la gastronomie en Afrique, un sommet de la gastronomie durable se tiendra du 24 au 25 février 2025 à Radisson Blu Hôte Abidjan. C'est l'information qui ressort du point de presse tenu, le mardi 4 février 2025 dans les locaux de Côte d'Ivoire Tourisme sis à Cocody.

Initié par la structure VeryGood 10/10 avec son directeur général M. Mohamed Coulibaly, cet événement qui rassemblera des chefs renommés, des experts de l'alimentation durable, des investisseurs et des décideurs du secteur se veut préventif.

Meublé de tables rondes, panels et ateliers, ce sera une occasion d'échanges sur les pratiques écoresponsables et les enjeux du développement durable dans l'industrie culinaire. Pour M.Mohamed Coulibaly, ce rassemblement permettra aux secteurs de l'hébergement et des restaurants commerciaux de modifier leurs pratiques, sans altérer la satisfaction de la clientèle.

Une déclaration soutenue par d'autres conférenciers notamment, Dr Anvoh Blanchard Enseignant-Chercheur à l'Université Nagui abrogoua, M.Adama Sanogo Expert nutrition development durable et le chef Cuisinier, M. Etien Armand. Pour eux, il faut prévenir pour sauver les vies. Mieux, sensibiliser et former les acteurs du secteur aux pratiques durables, favoriser les collaborations entre restaurateurs, producteurs et institutions, mettre en lumière des initiatives locales et internationales en faveur d'une alimentation responsable.

Car disent-ils, les populations se nourrissent mal ce qui occasionne les maladies métaboliques. Des maladies non-transmissibles qui résultent directement des habitudes de vie. Ce sont entre-autre : diabète, cancer, obésité, vieillissement précoce, maladies cardio-vasculaires, stress...qui tuent environ 48 millions de personnes par an, soit 71 % de tous les décès dans le monde avec des impacts socio-économiques qui contribuent à la pauvreté.

Ils ont par ailleurs noté que l'activité se reposera sur 3 thèmes. Le 1er « Gastronomie durable», le 2nd « Gastronomie et santé », et enfin « Gastronomie et plaisir ».