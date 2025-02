Cote d'Ivoire: Jacqueville - Le campement Tomatekro érigé en village, son chef intronisé

Grande fut la joie des habitants (Abouré) du campement Tomatekro dans la sous-préfecture de Jacqueville (une localité des peuples Alladjan, Akouri et Ahizi), le samedi 1er février 2025. Réunis sur la place publique, ils ont célébré un double évènement de grand intérêt.

L'érection de leur campement en village et l'intronisation de leur chef. Ce, en présence d'autorités administratives et politiques de la région des Grands ponts dont fait partie leur campement devenu village. La cérémonie était placée sous le parrainage de Patrick Achi, ministre d'Etat, conseiller spécial à la présidence de la République, représenté par l'honorable Abel Botchi, député d'Adzopé.

« Je voudrais transmettre ce jour l'arrêté portant érection de Tomatekro en village. Tomatekro a pour sous-préfecture de rattachement Jacqueville et pour département Jacqueville. Je remets officiellement cet arrêté au nom de Mme le préfet et du ministère de l'intérieur et de la sécurité », a déclaré le sous-préfet, Bakayoko Saguidi, au nom du préfet de Jacqueville, Félicité Takia Kra épse Oulla. Avant de remettre le document au président de l'association des chefs du département de Jacqueville, qui à son tour, l'a remis au chef de Tomatekro, en la personne de Amian Atcho Albert.

Et c'est sous un tonnerre d'applaudissement et de cris de joie que cette déclaration a été accueillie par l'ensemble des populations et leurs invités.

Après la réception de l'arrêté, la place a été faite à la cérémonie d'intronisation coutumière en présence des chefs de terre et de villages du département de Jacqueville, de la délégation de 21 chefs venus de la région de la Mé et de celle venue de Bonoua.

A travers un rituel, les pouvoirs de chefs ont été transmis à Amian Atcho Albert qui s'est vu porté sa coiffe de chef, des sandales, des colliers aux poignets, un gros pagne de grande valeur, une chemise et une canne.

C'est tout satisfait et heureux que le maire de Jacqueville, Beugré Joachim, a fait l'historique de ce campement de peuple Abouré de Bonoua installé sur les terres du peuple Alladjan depuis 1912. « Merci peuple frère Abouré. Nos ancêtres nous avaient prévenus. Si vous confié votre bien à un abouré pour le garder, vous n'allez pas perdre ce bien et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons confié notre bien à un Abouré. Le bien n'est pas perdu. Nous vous disons merci pour Tomatekro. Il y a eu un combat à mener, Amian Atcho Albert l'a mené », s'est exprimé le maire de Jacqueville.

Au nom du premier ministre Patrick Achi, le député Abel Botchi a traduit la reconnaissance de son mandant au chef Amian Atcho Albert pour le choix porté sur sa personne. « Le ministre d'Etat, conseiller spécial à la présidence de la république, Patrick Achi est honoré par cette invitation de parrainage de vous ses parents de Tomatekro. Il me charge de vous transmettre ses salutations fraternelles. Il vous demande de rester unis. Seul dans l'union, vous pourriez développer votre village. Nous souhaitons plein succès au chef dans sa mission afin qu'il apporte beaucoup de bonheur à sa grande famille Abouré et Alladjan », a formulé l'honorable Abel BOtchi.

Ponge Lezou, secrétaire général de l'association des chefs du département de Jacqueville, par ailleurs chef d'Adjakoussié, au nom des chefs des villages, a félicité Amian Atcho Albert a qui, il a demandé d'user de son courage, son intelligence, son abnégation dont il a fait montre depuis des décennies pour diriger son peuple. « Continue de bien gérer comme tu l'as toujours fait, l'héritage de ton père. Sois un arbitre des personnes en conflit ; ne créé pas de loi, du moins de les invente pas. Sois l'interlocuteur fidèle des autorités auprès de ton peuple », a exhorté le chef Ponge Lezou.

A l'endroit du parrain, tout en le félicitant pour le travail abattu quand il était premier ministre, il lui a demandé de toujours rester aux côtés et soutenir le Président Alassane Ouattara. Il a profité de l'occasion pour supplier le parrain afin qu'il plaide auprès du Président de la République, pour le bitumage avant la présidentielle de la route Jacqueville-Toukouzou, distante de près de 45 km.

Le chef Amian Atcho Albert, dans un entretien avec la presse, a promis être l'ami de son peuple. Celui-là qui ne ménagera aucun effort pour être toujours là où son peuple a besoin de lui. Il a lancé un message de rassemblement. « Je demande à mes parents qui est mon peuple de compter sur moi et ma notabilité pour le progrès et le développement du village », a-t-il appelé.

Un village Abouré sur des terres des Alladjan

L'histoire a débuté en 1912 où le chef de canton à cette époque Abouo Lobou François chef de canton Abouré à Bonoua qui avait pour ami le chef canton Ayouba Augustin, chef à Jacqueville, la solliciter pour lui trouver un lopin de terre pour ses neveux à l'effet de mener des activités agricoles. Car, le commerce de liqueur, et sel qu'ils faisaient à commencer à prendre un coup. Sans demander aucun centime, un lopin de terre leur a été cédé. Depuis lors de génération en génération dans une parfaite symbiose, les deux peuples alliés vivent en parfaite harmonie.

La dénomination Tomatekro

Le nom Tomatekro est venu du fait que ce campement autrefois était un grand producteur de la tomate. La culture de la tomate était trop développée et ce campement alimentait presque tout Abidjan et hors de la capitale économique. C'est au fil du temps que les habitants de campement paisible situé non loin de la lagune ont opté pour le café et le cacao. Devenu officiellement village depuis février 2024, sa population estimée à 300 habitants dont le chef la mère est Alladjan est fier de sa connaissance des cultures Abouré et Alladjan.