Tunisie: L'hôpital universitaire de Sahloul innove avec le système Rythmia pour traiter les troubles du coeur

L'hôpital universitaire de Sahloul à Sousse a récemment annoncé un exploit médical majeur avec la réussite des premières interventions chirurgicales complexes visant à traiter les troubles du rythme cardiaque en Tunisie. Ces opérations ont été réalisées pour la première fois à l'aide du système avancé Rythmia, une technologie de pointe dans le domaine.

Les interventions ont été menées au sein du service de cardiologie de l'hôpital, marquant ainsi un progrès significatif dans le domaine du traitement des affections cardiaques en Tunisie. Le système Rythmia permet d'améliorer la précision du diagnostic et du traitement des troubles du rythme cardiaque en offrant une détection haute précision des sources des anomalies. Cette technologie permet ainsi aux équipes médicales de cibler les traitements de manière optimale et plus efficace.

Cet accomplissement renforce la position de la Tunisie dans le domaine de la médecine moderne et témoigne de l'engagement constant de l'hôpital universitaire de Sahloul à offrir des soins médicaux d'excellence. Il représente également un pas en avant décisif pour améliorer les capacités de traitement local, réduisant ainsi la nécessité pour les patients de se rendre à l'étranger pour des soins spécialisés. Grâce à ces avancées, la qualité de vie des patients souffrant de troubles cardiaques complexes devrait s'améliorer, avec une prise en charge plus précise et plus accessible sur le sol tunisien.