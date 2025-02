Congo-Kinshasa: Beni - Lancement des travaux de réhabilitation de l'axe routier Mbau-Kamango

Le Gouverneur de province du Nord-Kivu, le général Evariste Somo Kakule, a donné mercredi 5 février le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route de Mbau-Kamango, longue de 79 kilomètres, dans le territoire de Beni (Nord-Kivu). Il a rappelé, pour la circonstance, l'importance de cette route sur le plan économique et sécuritaire.

Cette route va permettre de désenclaver le secteur de Beni-Mbau jusqu'à Kamango, chef-lieu de la chefferie de Watalinga, à la frontière avec l'Ouganda voisin.

« Cette route est d'une importance commerciale et sécuritaire à telle enseigne que l'état où elle se trouve aujourd'hui ne nous permettait pas de faire bien notre travail, ne permettait pas à la population de profiter des ressources qui sont le long de cette route. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui avec l'accompagnement de la société SSV pour que nous puissions la réhabiliter le plus vite possible », a expliqué le général Evariste Somo Kakule.

Tout en appelant la population à s'approprier les travaux de réhabilitation de cette route, Kamabu Ngise, le directeur technique de la Société des services Vihumbira (SSV) qui va exécuter les travaux, a expliqué leur déroulement :

« Nous allons faire des travaux préparatoires notamment le débroussaillage et les travaux de terrassement, le reprofilage, les travaux d'assainissement et des ouvrages notamment l'ouverture des saignées. Dans les travaux divers, nous allons poser les gardions et les arrachements. Nous appelons la communauté à s'approprier le projet parce que ce sont eux les premiers bénéficiaires ».

D'importantes machines ainsi qu'une équipe d'experts ont été déployées sur le chantier pour démarrer effectivement les travaux le plus tôt possible.

La durée de ces travaux est de 6 mois.