Le président Adama Barrow a visité hier après-midi la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC) à Denton Bridge, et ce, en vue d'inspecter les procédés de l'usine dans le cadre de la transformation des arachides en huile d'arachide brute, en aliments pour animaux et en engrais.

Au cours de sa visite, le président Barrow s'est déclaré satisfait des progrès réalisés par le Ministère de l'Agriculture et le conseil d'administration de la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC). Il a souligné que si l'agriculture constitue une part importante de l'économie gambienne depuis l'époque coloniale, les arachides ont toujours été la principale culture de rapport du pays. Cependant, il a noté que le potentiel de la culture de l'arachide n'a pas été pleinement exploité jusqu'à présent, déclarant qu'il est temps pour le pays de procéder à la transformation de l'arachide, et ce, afin d'obtenir des produits à plus forte valeur ajoutée.

« Il est temps que le pays procède à la transformation de l'arachide en produit à plus forte valeur ajoutée. Nous devons transformer les arachides en huile brute et en tourteaux d'arachide afin de maximiser la valeur de cette culture», a déclaré le président Barrow, tout en soulignant que son gouvernement envisage d'aller au-delà de la production d'huile d'arachide et de la raffiner localement.

Le président a également évoqué le coût élevé de l'importation d'huile comestible, qui, selon lui, draine les devises étrangères et contribue à l'inflation en raison des déséquilibres entre l'offre et la demande sur le marché des devises.

« Nous dépensons beaucoup de devises pour l'importation d'huile de cuisine. Avec ce projet, nous prévoyons d'exporter, de gagner des devises, de créer des emplois et d'assurer la sécurité alimentaire. Les Gambiens consomment de l'huile de cuisine tous les jours, mais nous ne le produisons pas localement. Nous avons la capacité de changer cela », a-t-il déclaré.

Le président Barrow s'est également montré optimiste pour l'avenir, déclarant que le projet marquerait une réalisation historique pour le pays. «Conformément au contrat, je reviendrai en décembre 2025 pour inaugurer cette usine, qui constituera une étape majeure pour le gouvernement et la nation », a-t-il déclaré.

Islam Haj, l'ingénieur résident de l'APCE qui supervise le projet, a décrit les capacités de l'usine, précisant qu'elle peut traiter 350 tonnes d'arachides par jour et produire 134 mètres cubes d'huile d'arachide brute par jour. En outre, l'installation sera dotée d'une centrale électrique capable de produire jusqu'à 4 mégawatts d'électricité.

Muhammed Njie, directeur général de la Société Nationale de Transformation et de Commercialisation des Produits Alimentaires (NFSPMC), a remercié le président pour sa visite, soulignant qu'elle témoigne de la sollicitude du gouvernement en faveur de l'agriculture.

« Les agriculteurs sont l'épine dorsale de notre développement et, grâce à cette usine de transformation, nous souhaitons générer des devises par le biais des exportations, ce qui profitera également à d'autres secteurs. Nous transformerons les arachides en huile et en tourteaux d'arachide, et la centrale électrique de 4 mégawatts contribuera également à la production d'électricité », a indiqué M. Njie.

Le président Barrow a finalement posé la première pierre pour la construction d'un nouveau complexe NFSPMC et a visité l'installation de basalte de GACH Global.