Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT réaffirme son soutien à Denis Sassou N'Guesso

Le Parti congolais du travail (PCT) a animé, le 5 février à Brazzaville, date mémorable à laquelle son président du Comité central, Denis Sassou N'Guesso, accédait pour la première fois au pouvoir en 1979, un meeting en salle pour lui réitérer son attachement; lui qu'il appelle désormais le « Grand timonier de la nation ».

Le meeting dit d'hommage au président du Comité central s'est tenu sur le thème « Le PCT plus que jamais derrière Denis Sassou N'Guesso, le grand timonier de la nation ». Plusieurs partis alliés, membres de la majorité présidentielle, ont été invités à ce rassemblement qui a mobilisé des milliers de partisans.

La cérémonie a été consacrée essentiellement aux évocations sur la mythique date du 5 février pour le PCT ainsi que l'oeuvre politique et socio-économique de Denis Sassou N'Guesso, le « Grand timonier de la nation ».

Développant son exposé, Michel Ngakala, membre du bureau politique, est revenu sur l'historique et le sens de la journée du 5 février 1979. Selon lui, cette date marque la fin du règne du Comité militaire du parti, directoire politique provisoire institué au lendemain de la mort du président Marien Ngouabi. Une instance transitoire soupçonnée de « liquidationniste» et accusée d'enrichissement sans limites, au mépris du peuple.

La date du 5 février, a-t-il renchéri, est surtout mémorable pour le Congo car elle marquait aussi l'accession de Denis Sassou N'Guesso au pouvoir, après son élection à la tête du Comité central du parti. Pour le PCT, elle symbolise le début d'une nouvelle ère politique au Congo et ouvre la voie à une longue période de stabilité politique, économique et sociale, grâce à la finesse et la dextérité de leur leader.

Denis Sassou N'Guesso, l'homme de la paix et de l'unité nationale

Dans son évocation sur le thème « La paix et la sécurité », Anatole Collinet Makosso, lui aussi membre du bureau politique, a fait savoir qu'ayant accédé au pouvoir à l'issue d'une longue période de remous sociaux et d'instabilité politique, Denis Sassou N'Guesso est venu apporter la paix et la sécurité à travers le pays, ce qui fait de lui jusqu'à ce jour l'homme de la paix.

Son engagement en faveur de la paix, a-t-il dit, a fait de lui un leader charismatique et une icône à travers le monde. Cette valeur, a-t-il martelé, a fait de lui aujourd'hui un médiateur international, du fait de son implication dans la résolution des conflits sur le continent africain et de par le monde.

Développant la troisième thématique sur « L'économie et le social », Gilbert Ondongo s'est focalisé sur le bilan économique du président de la République, président du Comité central de leur parti.

Il a relevé que durant toutes les années qu'il a passées au pouvoir, Denis Sassou N'Guesso a fait des grands progrès économiques. Sa politique a permis aujourd'hui, selon ce membre du bureau politique, de réaliser des projets de grande envergure dans tous les domaines, plaçant ainsi le Congo sur la voie du développement.

Pour lui, malgré ce qui qu'il a déjà réalisé, Denis Sassou N'Guesso a encore beaucoup de choses à faire au Congo afin de le conduire son développement harmonieux.

Dans sa leçon inaugurale, le secrétaire général, Pierre Moussa, a rappelé à tous que le 5 février est une date éminemment historique pour le PCT, identifié comme « un marqueur dans la longue quête du peuple congolais pour la démocratie ».

« C'est pourquoi, nous, militants et sympathisants du PCT et de ses unions catégorielles, devons avec enthousiasme exprimer notre reconnaissance et notre fierté pour l'esprit visionnaire du président du Comité central de notre parti, Denis Sassou N'Guesso, qui depuis ce jour-là, incarne la résilience du notre formation politique, la stabilité et l'unité de notre pays et consacre toute son énergie au développement du Congo », a-t-il conclu.

D'après le PCT, ce meeting ouvre une série de grands événements politiques qu' il a planifiés courant cette année.