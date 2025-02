Congo-Kinshasa: Goma - Le Dr Mukwege déplore la 'boucherie humaine' et insiste sur l'application des recommandations de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba

Face à la situation sécuritaire alarmante en ce moment en République démocratique du Congo (RDC), le Dr Denis Mukwege réitère son appel à la mise en oeuvre des recommandations de l'Accord-cadre de la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, dit Accord-cadre d'Addis-Abeba, signé le 24 février 2013 par onzre pays.

Le prix Nobel de la paix 2018 s'est exprimé dans un message de condoléances et de soutien à la population publié la nuit du 3 février intitulé « Arrêtez le massacre des Congolais, la paix est possible ». Il qualifie les dernières tueries perpétrées à Goma d'une horrible boucherie humaine. Ce qui vient alourdir les statistiques de plus de six millions de personnes tuées depuis trois décennies dans ces guerres sans fin imposées au peuple congolais.

Candidat à l'élection présientielle de 2023, Denis Mukwege dit n'avoir cessé, depuis des décennies, d'alerter et de mobiliser l'opinion internationale sur l'urgence d'imposer la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs africains, mais en vain. Comparée à l'intervention de l'Occident dans la guerre de l'Ukraine, regrette-t-il, celle du Congo est une guerre négligée et les vies congolaises n'ont objectivement pas de valeur suffisante pour mériter une attention.

Deux poids deux mesures

Une fois de plus, il renseigne que la communauté internationale ne dira pas qu'elle ne savait pas. Car depuis des années, des rapports de l'Organisation des Nations unies (ONU) pointent du doigt la responsabilité du Rwanda dans l'organisation et la conduite de ces guerres. Mais à ce jour, rien de significatif n'a été fait pour arrêter ces graves violations du droit international et humanitaire. Il souligne qu'au contraire, l'Union européenne et plusieurs pays occidentaux ont maintenu leur coopération avec le Rwanda.

« C'est la politique de deux poids deux mesures et de l'humanisme à deux vitesses que nous avons décriée et dénoncée à plusieurs reprises », lâche Mukwege, qui insiste sur l'urgence à couper l'aide militaire et financier au Rwanda et de lui imposer des sanctions économiques.

Pour cette raison, « l'Homme qui répare les femmes » violées victimes des guerres dans l'Est congolais exige l'application de l'Accord-cadre d'Addis-Abeba rejoint par le Kenya et le Soudan le 31 janvier 2014, ainsi que l'ONU, l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et la Communauté de développement d'Afrique australe.

Le Dr Denis Mukwege renseigne être en ce moment en Europe pour sensibiliser les gouvernants, les institutions internationales, les entreprises et les organisations de la société civile à l'intérêt de l'approvisionnement licite, pacifique et gagnant-gagnant des ressources naturelles dans une optique du « Business for peace ». Il condamne vivement le silence complice et l'inaction de la communauté internationale et appelle le peuple congolais à l'unité autour de la paix au travers des initiatives de la Conférence épiscopale nationale du Congo, de l'Église du Christ au Congo et d'une conférence internationale sur la paix.