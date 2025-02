Une semaine après la présentation du rapport de la commission mixte pluridisciplinaire sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971, Blick Bassy, co-président de la commission, était devant les médias à Yaoundé le 5 février. Il a notamment annoncé la vulgarisation de cette histoire sur une année, auprès du public camerounais et français à travers différents produits culturels.

Avant l'ouverture de la saison baptisée « Les funérailles de la mémoire », qui permettra de rendre plus accessible le contenu du rapport via des produits culturels, il faudra, selon l'artiste Blick Bassy, que les Camerounais réparent leur relation avec eux-mêmes, en se rapprochant déjà des familles des victimes.

« Pour moi, il est essentiel dans cette démarche et dans cette saison-là, d'aller faire ce travail de réparation entre nous et nous-mêmes, en allant donc dans les territoires les concernés, mais également en essayant d'appliquer des rituels de nos traditions. Nous n'avons pas encore demandé pardon à ces gens qui ont décidé de mourir pour l'intérêt commun », avance-t-il.

Enseigner cette histoire dans des manuels scolaires

Blick Bassy, qui a supervisé l'aspect artistique de cette commission aux côtés de l'historienne française Karine Ramondy, estime que ce rapport est une opportunité pour les Camerounais de réhabiliter dans les manuels scolaires la mémoire des martyrs de la période pré et post-coloniale, souvent présentés comme des maquisards.

« Moi, mes grands-parents ayant participé de manière directe à cette histoire, je n'osais pas penser un seul instant que ces gens-là étaient des terroristes. Et en plus vous imaginez dans quelle schizophrénie nous vivions ? Il est important que cette histoire puisse être enseignée dans nos manuels ; que de manière officielle, nos enfants et nos petits-enfants puissent entrer en relation avec leur histoire pour ne pas en avoir peur. »

Restitution artistique entre 2025 et 2026

La restitution artistique aura lieu entre 2025 et 2026. Elle se fera à travers des dessins animés, des livres et des documentaires, diffusés simultanément entre le Cameroun et la France.

Pour rappel, à la fin des années 1950, la France a mené au Cameroun une « guerre » marquée par des « violences extrêmes », affirme un rapport d'historiens français et camerounais, qui a été remis mardi 28 janvier au président camerounais Paul Biya.