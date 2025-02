Cote d'Ivoire: Sur les traces d'Amad Diallo, bien installé à Manchester United, formé au pays

C'est le joueur ivoirien le plus en vue du moment : Amad Diallo, 22 ans, impressionne avec Manchester United cette saison. Il vient même d'être élu meilleur joueur du mois de janvier avec le club mancunien qui accueillera Leicester City à Old Trafford lors du match du quatrième tour de la FA Cup vendredi 7 février.

Sous un soleil de plomb, une vingtaine de jeunes joueurs s'affrontent dans la rigueur et la bonne humeur, sur le terrain en sable de la Leader Foot Académie dans la commune populaire d'Adjamé à Abidjan. Tous veulent évidemment suivre les traces de la star du centre, Amad Diallo, qui a évolué ici de ses 8 ans à ses 12 ans. « Jouer dans la même académie que lui, ça me motive. Je suis fier ! C'est une icône du football ivoirien. J'espère que plus tard, ce sera mon tour », lance sur le banc de touche Habib Ben Kamagaté, 16 ans, qui rêve de jouer au Real Madrid, au FC Barcelone ou encore à Manchester United, comme Amad Diallo.

Il quitte la Côte d'Ivoire pour l'Italie

Sur le terrain, Justin Koffi, l'un des premiers entraîneurs de la pépite ivoirienne, crie les consignes à ses joueurs. Il se souvient très bien des qualités de son ancien protégé. « À l'époque, il n'était pas le meilleur, ils étaient tous doués. Mais je ne suis pas surpris par son parcours, car il était plus discipliné, concentré et appliqué que la moyenne », relate-t-il. Désormais, Justin Koffi suit Manchester United avec attention. « Petit, il était rapide, il fixait les défenseurs et dribblait beaucoup, comme aujourd'hui », précise-t-il.

Amad Diallo a été recruté par l'académie après un tournoi de quartier, à Adjamé. Alors que sa famille a des difficultés financières, le jeune Amad quitte la Côte d'Ivoire pour l'Italie à 12 ans avec son coéquipier, Hamed Junior Traoré - de deux ans son aîné - aujourd'hui attaquant à l'AJ Auxerre, et Hamed Mamadou Traoré, oncle de ce dernier et président de l'académie. « J'avais un projet en Italie pour mon neveu Hamed, et j'avais un feeling avec Amad. J'ai proposé le projet à ses parents. Son père m'a seulement demandé que son fils reste proche de sa religion et qu'il poursuive ses études. Il voulait qu'il soit médecin », se souvient Hamed Mamadou Traoré.

Inscrit dans le petit club de Boca Barco, en Émilie-Romagne, il tape alors dans l'oeil des recruteurs italiens. « De nombreux clubs voulaient le recruter lorsqu'il avait 14-15 ans. Ils étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Amad voulait aller à la Juventus. Il avait même pris une photo avec Paul Pogba à Turin. Pour lui, c'était clair », raconte Hamed Mamadou Traoré.

Ce sera finalement l'Atalanta Bergame pour Amad Diallo. « Il n'était pas content !, souligne le président de l'académie. Mais j'ai préféré le projet sportif de l'Atalanta Bergame pour lui. C'est un club qui travaille bien avec les jeunes. Et je lui ai dit : "l'argent ça se gagne après". »

Les supporters mancuniens sont fans de l'Ivoirien

Cette saison, Amad Diallo a marqué neuf buts et offert sept passes décisives avec Manchester United. Les supporters mancuniens sont fans de l'Ivoirien, désigné meilleur joueur du mois de janvier, et lui ont même dédié un chant. Un attachement réciproque puisque l'ailier droit vient de signer avec le club anglais jusqu'en 2030. Son ami Hamed Junior Traoré, avec qui il a grandi en Italie, a lui inscrit huit buts cette saison avec l'AJ Auxerre. Des performances actuelles qui font la fierté de leur papa de coeur. Mais la belle histoire est controversée puisque les deux joueurs ont été cités en 2021 par la justice italienne dans une affaire de faux documents.

D'après une enquête de l'immigration italienne, les joueurs auraient falsifié leurs papiers d'identité afin de se rendre en Italie. Amad Diallo indiquait qu'il était le frère d'Hamed Junior Traoré et le fils du président de l'académie, ce qui était faux. Ils ont été condamnés à payer 48 000 euros (près de 31,5 millions de Francs CFA) pour faux et usage de faux. « Ils ont remis en cause ces papiers et ont dit qu'il s'agissait de trafic d'enfants. Ils pensaient que je voulais récupérer de l'argent sur ces transferts. Alors que le but était d'offrir une éducation à ces enfants. Je n'ai d'ailleurs pas touché d'argent sur ces transferts », se défend Hamed Mamadou Traoré, peu à l'aise sur le sujet.

Le président a tourné la page et préfère se concentrer sur le développement de son académie. Concernant ses deux fils de coeur, avec qui il est toujours en lien, il souhaite maintenant qu'ils deviennent de grands joueurs de la sélection ivoirienne.