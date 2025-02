Sénégal: Accès au foncier - Les femmes à l'épreuve des coutumes et traditions

La loi sur le Domaine national de 1964, qui organise la gestion foncière au Sénégal, consacre un accès équitable à la terre. Seulement, du fait de pratiques et réalités culturelles et traditionnelles, les femmes éprouvent d'énormes difficultés à disposer de terres pour leurs activités agricoles et pastorales.

Au Sénégal, la petite terre dont disposent les femmes n'est souvent pas de bonne qualité. Elles occupent des parcelles déjà utilisées et peu productives. Dans diverses contrées du pays, notamment dans la région de Fatick (Centre) et en Casamance au Sud, la salinisation des terres porte atteinte à leurs activités. Dans la zone des Niayes, lieu de production de fruits et légumes situé à quelques kilomètres (km) de la capitale, Dakar, la prédation foncière réduit leur chance d'avoir un lopin de terre. Elles louent ou empruntent des surfaces cultivables. Dans la Vallée du Fleuve Sénégal, au Nord, elles ne sont pas aussi mieux loties. Elles peinent à s'imposer, face à la rude concurrence des firmes agricoles.

En réalité, alors qu'elles n'ont accès qu'à une infirme partie du foncier, les femmes ne parviennent à exploiter la terre qu'à travers des groupements. Cheffes de ménages à qui revient la charge de bouillir la marmite dans beaucoup de zones, c'est à peine si elles arrivent à sortir la tête de l'eau. La survie au Sénégal étant fortement dépendante des exploitations familiales dont les tenanciers sont parfois des femmes. Or, ce mode d'agriculture, confronté à plusieurs difficultés, tend à disparaître.

Bref, le niveau d'accès des femmes au foncier agricole est relativement faible au Sénégal. Une étude de la Direction de l'Analyse, de la Prévision et des Statistiques (DAPSA), sur l'accès au foncier agricole par les jeunes et les femmes au Sénégal, réalisée en juillet 2021, signale que sur 7 femmes, une seule environ a eu un accès à la terre agricole durant la campagne agricole 2018-2019 ; soit 15,2%. La quasi-totalité des parcelles exploitées (89,1%) au Sénégal le sont sans titre de propriété.

Ce constat est noté aussi bien au niveau des parcelles exploitées par les femmes (85,2%) que pour celles exploitées par les hommes (89,8%). La proportion des parcelles empruntées gérées par les femmes (10,3%) représente plus du double de celles empruntées gérées par des hommes (4,6%). Ce qui montre également que l'emprunt constitue une voie de recours non négligeable des femmes pour accéder à la terre.

Habitante de Darou Khoudoss, dans la zone des Niayes, et présidente du Réseau national des femmes rurales du Sénégal, Aïda Cissé, reconnaît une petite éclaircie dans la grisaille, mais demande une décision parlementaire (notamment une loi) pour faciliter l'accès des femmes à la terre. «Avec la sensibilisation, on note un changement. Mais, le problème reste entier. Jusqu'à présent, les hommes contrôlent la terre et, en cas de possession, les femmes éprouvent des difficultés pour la mise en valeur. Les autorités locales et administratives doivent prendre en compte les besoins des femmes. Mieux, l'Assemblée nationale doit définir un pourcentage pour les femmes», plaide-t-elle.

IMPACT SUR LA CULTURE FOURRAGÈRE

Au Sénégal, les femmes s'activent aussi dans l'élevage. Dans le département de Linguère, en pleine zone sylvopastorale, l'accès à la terre constitue un véritable problème pour les femmes qui ont choisi l'élevage. A cause des changements climatiques qui entraînent une forte chaleur, le tapis herbacé s'assèche ou est ravagé par des feux de brousses. Comme solution alternative, des éleveurs s'adonnent à la culture fourragère. Cependant, les femmes y arrivent à peine, à cause d'un manque de terre.

Fatimata Sall, habitante de Dahra Djoloff, dans le département de Linguère, en pleine zone d'élevage, est de la Direction Nationale des Femmes en Élevage. (DINFEL), une association de femmes éleveurs. «Nous n'avons pas accès à la terre. Nous ne sommes pas associées à la prise de décision, même si nous portons le combat. Nous avons des mini-fermes pour la culture du fourrage ; mais nous ne sommes pas en mesure de les développer», regrette-t-elle.

Fatima Sall d'ajouter : «si nous avions des périmètres tout près de nos habitations, cela nous faciliterait la tâche. Pendant la période de soudure (mai-juin et juillet), les éleveurs transhument à la recherche du pâturage pour leur bétail». Fatima Sall est de ceux-là qui ne peuvent pas se déplacer, à cause de leurs activités domestiques. «Nous ne pouvons pas transhumer. En avril et mai, nous achetons la nourriture du bétail à Richard Toll, au Nord du Sénégal, à un peu moins d'un million. Nos bourses ne peuvent pas supporter cette charge», confie-t-elle.

Le Centre d'Études, de Recherches et de Formation en Langues Africaines (CERFLA), une organisation qui soutient le pastoralisme au Sénégal, reconnaît la difficulté des femmes à disposer de terres. «L'accès de façon générale à la terre est problématique. Avec le plaidoyer, les femmes puissent accéder à la terre car étant très actives de façon générale et ne sont pas propriétaires de terres ; ça pose un problème pour la durabilité de leurs activités. Dans la zone sylvo-pastorale, ce sont de grandes superficies qui sont partagées par les éleveurs. La plupart du temps, elles accèdent par groupement de femmes. Rarement, une femme exploite une terre qui n'est pas du domaine familiale», souligne Sophietou Loum.

UNE MÉCONNAISSANCE DES DROITS

Au Sénégal, CICODEV, l'institut panafricain de recherche, de formation et d'action pour la Citoyenneté, la Consommation et le Développement en Afrique, pilote un programme dénommé «Stand for Her Land». Le projet est une initiative mondiale lancée pour promouvoir la reconnaissance des droits fonciers des femmes, en général en Afrique, et au Sénégal en particulier. Cette campagne vise à sensibiliser les gouvernements, les communautés et les individus aux défis que rencontrent les femmes dans l'accès à la terre, ainsi qu'à défendre leurs droits fonciers.

Au Sénégal, la campagne investit dans le leadership des femmes de la base afin de catalyser le mouvement fort et solide en faveur des droits fonciers des femmes. L'objectif de la campagne est de combler le fossé entre les normes juridiques solides et les pratiques de ces droits pour les femmes sur le terrain, leur sécurisation et leur reconnaissance.

Le chargé de programme Gouvernance foncière à CICODEV, Mamadou Sambe, trouve que «le contrôle des terres demeure un problème majeur pour les femmes au Sénégal, en raison de plusieurs facteurs culturels, sociaux et économiques. La plupart des femmes rurales ont accès à la terre à travers les propriétés familiales».

15% des femmes au Sénégal ont un accès et un contrôle sur les terres selon la Banque mondiale. Cela reflète, à en croire l'institution financière, «l'inégalité de l'accès à la terre, où une grande majorité des terres restent entre les mains des hommes».

L'explication est notamment liée aux coutumes et traditions. «Les pratiques foncières au Sénégal sont souvent régies par des systèmes de droit coutumier qui favorisent les hommes. Dans beaucoup de communautés, les terres sont héritées par les hommes, et les femmes n'ont pas les mêmes droits fonciers que les hommes. Les coutumes patriarcales influencent la transmission des terres de manière à ce que seuls les hommes héritent des propriétés familiales, excluant souvent les femmes de l'accès à la terre».

Pis, l'accès limité aux ressources économiques bloque l'accès des femmes à la terre. «Elles ont souvent un accès limité aux ressources économiques pour acheter ou louer des terres. Leur accès limité aux ressources économiques les empêche de participer pleinement à la valorisation des terres qui est l'une des conditions à remplir pour garder la terre».

Au Sénégal, la méconnaissance du cadre juridique et le manque d'information bloquent également les femmes. «De nombreuses femmes ignorent leurs droits légaux en matière de propriété foncière et sont souvent manipulées ou privées de leurs droits par des membres de leur famille ou des autorités locales. L'accès à l'information sur les droits fonciers est donc une barrière importante», relève Mamadou Sambe.

Depuis 1964, avec la loi 64-46 relative au Domaine national, l'Etat du Sénégal garantit l'accès à la terre à tous les citoyens. Cette loi est une avancée majeure, du point de vue historique, surtout pour les femmes, qui n'ont pas toujours eu, durant les périodes précoloniale et coloniale, les mêmes chances que les hommes d'accéder à la terre. Cependant l'application pose problème. Différentes réformes de la loi sur le Domaine national ont été entreprises, sans succès.