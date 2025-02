Une jeunesse et des femmes engagées au service de la transparence et de la bonne gouvernance, tel est le crédo que se fixe International Budget Partnership (IBP), Sénégal à travers des séances de formation.

Comme l'explique un document mis à disposition, «avec l'élection d'un nouveau régime politique en 2024, le Sénégal s'est engagé dans une transformation majeure à travers l'Agenda National de Transformation "Sénégal 2050", un référentiel stratégique ambitieux visant à bâtir une nation souveraine, juste et prospère ». Cet agenda qui repose sur quatre axes fondamentaux : gouvernance, développement durable, équité sociale et capital humain, et économie compétitive, appelle «les jeunes et les femmes, qui représentent une majorité significative de la population sénégalaise (respectivement 60,6 % et 51,2 %, à jouer un rôle essentiel dans la gestion des ressources publiques et la consolidation d'une gouvernance transparente et responsable».

Toutefois, comme le souligne le Directeur des programmes au sein de l'International budget partenership (IBP), Djibril Badiane, ces différentes couches ont «un accès limité à des formations spécifiques sur les budgets de l'État et des Collectivités territoriales». C'est pour répondre à ces besoins qu'International Budget Partnership (IBP) Sénégal, fort de son expertise en transparence budgétaire et en bonne gouvernance, a déroulé deux jours de formation à l'endroit de plusieurs jeunes et femmes, en livrant aux participants des connaissances et outils nécessaires pour une gestion optimale des finances publiques, tout en renforçant leur capacité à influencer positivement les décisions dans leurs communautés.

«Le budget ne doit plus être un aspect technique laissé à l'appréciation des experts. C'est pourquoi, au niveau de Matam, nous dispensons cette formation aux jeunes, membres de mouvements de jeunesse, de femmes et de personnes vivant avec un handicap, qui sont le coeur battant de nos Collectivités territoriales», a déclaré le Directeur des programmes. Faisant savoir que les formations permettront aux jeunes et aux femmes, non seulement de comprendre les cycles, les acteurs et les implications des budgets publics, mais aussi de devenir des acteurs actifs du développement local et national.

Ainsi, «en renforçant leurs compétences, ces jeunes et ces femmes pourront contribuer de manière significative à l'instauration d'une gestion publique axée sur la transparence, l'équité et l'efficacité, des piliers indispensables pour atteindre les aspirations de l'Agenda Sénégal 2050». L'objectif visé étant que les jeunes participent au processus budgétaire local et tiennent des dialogues avec des élus, au niveau de la Mairie ou du Conseil départemental. A cet égard, «ils pourront ainsi interagir sur le budget de l'Etat, qui est un instrument de développement local. Il faut aussi que les couches les plus vulnérables soient représentées dans les instances de prise de décision», a-t-il déclaré.