Afrique: CAF - Le tirage au sort des quarts de finales des interclubs annoncé à Doha !

Le tirage au sort des quarts de finales de deux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (Caf), édition 2024-2025, à savoir : la Ligue de champions et de la Coupe de la Confédération, a été annoncé pour le jeudi 20 février prochain, à Doha, au Qatar, a-t-on appris mercredi, sur le site officiel de cette instance sportive.

« La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé la date et le lieu du tirage au sort des quarts de finale de l'édition 2024/25 de la Ligue des Champions CAF et de la Coupe de la Confédération CAF. Cet événement se tiendra dans la capitale du Qatar, Doha, en partenariat avec beIN Sports, détenteur des droits médias de la CAF, le jeudi 20 février 2025 », a-t-on lu.

Un tirage qui se déroulera sans les deux représentants de la RDC, le TP Mazembe et l'AS Maniema Union tous éliminés dans la phase de poules. D'après le programme de la Caf, tout commencera par le tirage au sort de la Coupe de la Confédération, puis viendra celui de la Ligue de champions. A l'issue de ce tirage au sort, les affiches des quarts de finale des deux compétitions seront officiellement dévoilées, et se disputeront en aller et retour. Pour la Ligue de champions, les matches aller se joueront le 1er avril et le retour le 8 avril, tandis que ceux de la Confédération CAF se tiendront les 2 et 9 avril 2025.

Les deux champions en titres toujours dans la course

Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont : Al Ahly SC (Égypte), Al Hilal (Soudan), AS FAR (Maroc), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Pyramids FC (Égypte) et MC Alger (Algérie). Tandis que pour la Coupe de la Caf, on retrouve les équipes ci-après : Zamalek SC (Égypte), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), Al Masry (Égypte), CS Constantine (Algérie RS Berkane (Maroc), Simba SC (Tanzanie), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), USM Alger (Algérie).

Les deux champions en titre, à savoir Al Ahly SC pour la Ligue de champions, et Zamalek pour la Coupe de la Caf, sont encore dans la course pour défendre leur titre.