Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire dans l'est - Le CSAC invite les médias congolais à faire preuve de patriotisme

Le Bureau du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC) a publié un communiqué important le weekend dernier suite à la montée des hostilités dans la partie Est de la République Démocratique du Congo (RDC), provoquée par l'agression du Rwanda et de ses supplétifs de l'AFC/M23. Le CSAC a constaté que les médias et les plateformes numériques diffusent des fausses nouvelles alarmantes pour la population, provoquant de l'inquiétude, de la psychose, et démobilisant les militaires engagés au front.

Depuis l'escalade des hostilités dans l'Est du pays, la diffusion de fausses informations est devenue une préoccupation majeure. Ces informations erronées, souvent propagées sans vérification, contribuent à exacerber la situation déjà tendue. Le CSAC souligne l'importance de la responsabilité des médias dans ce contexte de crise, où chaque mot peut avoir des conséquences graves.

Le Bureau du Conseil a lancé un appel aux professionnels des médias et à tous les intervenants dans ce secteur pour qu'ils fassent preuve d'un sens élevé de patriotisme. Les journalistes et les médias sont invités à observer strictement les termes du communiqué officiel n°Csac/002/B/02/2024 du 23/02/2024, qui stipule des directives claires pour garantir une couverture responsable de la situation.

Les directives du CSAC sont les suivantes : s'abstenir de diffuser des informations sur la guerre de l'Est sans se référer aux sources officielles pour éviter la propagation de fausses nouvelles ; interdire toute diffusion des débats relatifs aux opérations militaires sans la présence d'experts militaires. Les discussions sur les opérations militaires doivent être encadrées par des experts pour assurer la précision et l'objectivité des informations partagées.

Eviter les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires, cette mesure vise à prévenir la diffusion de rumeurs et de spéculations qui pourraient nuire aux efforts militaires et à la sécurité nationale ; s'abstenir d'accorder la parole aux terroristes du M23, de l'AFC, qui pourraient utiliser cet espace pour faire l'apologie de la rébellion ; éviter toute forme d'appel à la violence et aux actes de vandalisme, car les médias ont la responsabilité de promouvoir la paix et la cohésion sociale, en évitant toute incitation à la violence ; privilégier les programmes dédiés à la prise de conscience et d'éveil patriotique. Les médias sont encouragés à diffuser des programmes qui sensibilisent la population à l'importance de l'unité nationale et du patriotisme.

Cependant, le CSAC a averti que le non-respect de ces directives entraînera des sanctions sévères, allant jusqu'au retrait du signal des médias fautifs. Cette mesure vise à garantir que les médias jouent leur rôle de manière responsable et constructive pendant cette période de crise.

Le communiqué du CSAC est un appel à la responsabilité et au patriotisme des médias dans la couverture de la crise actuelle en RDC. En respectant ces directives, les journalistes et les médias peuvent contribuer à informer correctement la population, à éviter la propagation de fausses nouvelles et à soutenir les efforts pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays.