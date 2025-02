Prévue pour le samedi 8 novembre prochain à Kaolack, dans le Centre du pays, la Conférence internationale sur la Paix et la Stabilité dans les pays aura pour thème "Paix et stabilité" dans le Monde.

Le Comité de pilotage de ce grand événement religieux qui a fait face à la presse hier, mercredi 5 février 2025, a mis le focus, pour cette 7ème édition, sur la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), frappée dans un passé récent par la sortie des pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES) de l'espace communautaire régional.

Le Comité de pilotage se dit prêt à contribuer à la résolution de cette crise à travers la fibre islamique. Mieux, en se référant au rôle que joue la «Faydha Tidianya» sur l'échiquier diplomatique et politique au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pour cela, il compte s'appuyer sur les enseignements du Cheikh Al Islam Baye Niasse, lequel compte plusieurs milliers voire millions de fidèles dans les pays concernés par ce départ collectif.

Ces conférences, comme il est indiqué sur le calendrier, seront aminées par Mouhamadoul Mahi Cissé, porte-parole de Médina Baye et Directeur de l'Institut Afro-américain mais aussi Mouhamed Khoureychi Niasse, secrétaire de l'Union parlementaire des États membres de la Coopération islamique. Elles seront pour autant présidées par le Khalife général de Médina Baye, président de l'Union islamique Africaine et diverses autres personnalités africaines et de la sous-région.

Pour ce Comité de pilotage, Baye Niasse, son guide spirituel, à toujours réussi à unifier les peuples africains quelque soient leurs diversités sociales, ethniques ou même religieuses. Comme il l'a déjà réussi au Nigéria entre Haoussas et Yorubas durant les années d'après indépendance (Sénégal).

Ainsi annoncée en 2016, cette conférence a été renvoyée pendant neuf (9) ans, avant d'être programmée cette année. Au-delà du Sénégal et ses voisins immédiats, des délégations venues de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun et du Tchad seront attendues dans la ville de Kaolack, pour une durée de 72 heures, et participeront à l'inauguration d'un complexe islamique multi fonctionnel dédié aux enfants orphelins et issus de parents pauvres dans le village de Keur Baka, département de Kaolack. Ces enfants seront internés et, à la place de la mendicité, ils cultiveront les champs qui leur seront aménagés tout autour de l'établissement.