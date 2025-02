Sénégal: Kaffrine - Le Conseil municipal des enfants, un outil d'apprentissage, de citoyenneté et de leadership

Kaffrine — Le Conseil municipal des enfants (CME), mis en place dans la commune de Kaffrine (centre), se veut un outil d'apprentissage, de citoyenneté et de leadership, pour prendre en charge les préoccupations de cette couche vulnérable, a indiqué Modou Ndao, formateur et encadreur des conseils municipaux de Kaffrine et Diockoul.

Installé à Kaffrine en 2022, avec l'appui de l'Ong Save The Children, à travers son projet "Buumu Mbeckté »', le CME comprend des enfants âgés de 8 à 18 ans, notamment des écoliers, des talibés et des autres couches sociales, a expliqué M. Ndao. Il ajoute que le Conseil municipal des enfants reste « un cadre d'expression » pour la défense des différentes préoccupations de ces derniers, mais aussi « un véritable outil de renforcement de la démocratie participative », avec la prise en charge des questions qui touchent l'enfance.

Le premier conseil municipal avait été installé en 2018 dans la commune de Diockoul Mbelbouck, dans le département de Kaffrine, avec l'appui de l'Ong "Vision mondiale", a-t-il rappelé. Aujourd'hui, ces conseillers, au nombre de 50, sont la troisième génération avec des mandats de deux ans renouvelables, a-t-il expliqué. Le conseil est une structure composée essentiellement des enfants, qui fonctionne à l'image d'une municipalité, a précisé Coumba Magassouba, l'actuelle mairesse du Conseil municipal des enfants. Ils ont organisé une élection à l'issue de laquelle, un maire a été élu, ainsi que les membres du bureau municipal et des commissions, a fait savoir Mme Magassouba.

Le Conseil municipal des enfants est composé de 6 commissions : éducation, santé, protection de l'enfance, loisirs et environnements et communication. « Nos réunions se font soit au siège de Sos enfants, soit à la mairie de Kaffrine, car, pour le moment, nous n'avons pas de siège fixe », a-t-elle indiqué.

« Un rôle actif dans la définition des solutions aux problèmes qui concernent les enfants »

« Le Conseil municipal des enfants occupe une place essentielle dans la société », estime son premier maire, Alpha Omar Souaré, aujourd'hui étudiant en master en sociologie du développement à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord). Selon lui, il permet aux enfants de « prendre la parole, de défendre leurs droits et de participer activement à la lutte contre les violences auxquelles ils sont exposés ».

Il soutient avoir sensibilisé les jeunes et les adultes sur « des sujets aussi cruciaux que les violences physiques, psychologiques et sexuelles faites aux enfants ». Un engagement qui lui a permis de comprendre l'importance d'avoir « un espace où les enfants peuvent non seulement être écoutés, mais aussi jouer un rôle actif dans la définition des solutions aux problèmes qui les concernent ». En plus de cela, le conseil se réunit en session ordinaire une fois tous les deux mois, afin de permettre aux enfants de se concentrer sur les études.

Au-delà des rencontres, des formations sont organisées au sein des conseils grâce à l'appui de l'organisation Vision mondiale. « Cette formation m'a permis de mieux comprendre comment organiser un groupe, prendre des décisions et diriger des projets. Cela m'a donné la confiance nécessaire pour exercer mon rôle de maire du CME et être un porte-parole efficace de la jeunesse », a-t-il témoigné.

Il a souligné que le concept la « Paire-Education » lui a permis d'apprendre à sensibiliser les conseillers et à les inciter à adopter des comportements « responsables » face à la violence. « La Paire-Education m'a appris à être un agent de changement au sein de ma communauté, à communiquer de manière persuasive et à encourager mes camarades à s'engager pour la protection des enfants », a salué M. Souaré. Grâce à cette formation, il a pu améliorer sa prise de parole en public, que ce soit lors de réunions, d'événements publics ou de campagnes de sensibilisation de la population aux droits des enfants et à la lutte contre la violence. L'étudiant en sociologie cite les causeries avec les groupements de femmes sur des sujets « très importants » comme les grossesses et mariages précoces. Des rencontres qui ont permis d'informer et de sensibiliser les femmes sur les conséquences de ces fléaux sur la santé et le bien-être des jeunes filles.

Des caravanes de sensibilisation sur les mariages précoces et les grossesses non désirées

Alpha Omar Souaré a aussi évoqué la caravane de sensibilisation sur l'importance du maintien des filles à l'école, la sensibilisation pour l'obtention des extraits de naissance. En plus, ils ont fait des émissions radiophoniques pour davantage sensibiliser sur l'importance de la protection de l'enfance et la lutte contre les violences faites aux enfants. « Les actions menées ont produit des résultats concrets et mesurables.

Grâce à la caravane de sensibilisation, des milliers de personnes ont été informés sur les dangers des mariages précoces et des grossesses non désirées », a-t-il magnifié. « Les causeries ont permis de créer une prise de conscience parmi les femmes et les jeunes, qui sont désormais plus enclins à dénoncer ces pratiques et à défendre les droits des enfants. L'émission radio a été écoutée par un large public, et les retours ont été très positifs, avec de nombreux auditeurs exprimant leur soutien pour la cause de la protection de l'enfance », a ajouté l'ancien maire du Conseil municipal des enfants. « Récemment nous avons organisé une randonnée pour porter la voix des enfants. Nous avons remis un mémorandum au gouverneur l'année passée. Cette année aussi, un autre été remis au préfet du département de Kaffrine », a- t-il relevé.

Il ne cesse de prendre en charge aussi certains cas particuliers des enfants vulnérables ou vivant avec un handicap.

L'ancien maire du conseil plaide pour plus d'accompagnement des autorités municipales et la création d'un parlement des enfants. « Nous avons fait une demande pour que le maire de notre commune signe un arrêté officiel reconnaissant les actions du Conseil municipal des enfants. Cette formalisation renforcerait la légitimité de notre travail », plaide Souaré. Leur formateur, Modou Ndao, estime de son côté que « la vision du Conseil municipal des enfants est d'avoir une ligne budgétaire dédiée aux enfants dans toutes les mairies du Sénégal ».