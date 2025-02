opinion

Les ennemis de la République Démocratique du Congo ne se trompent pas de cibles. Ils savent qui sont dans le dispositif de défense stratégique du pays pour en faire des objets d'une série d'attaques systématiques par leurs instruments de dénigrement médiatique. Depuis qu'il a mis en place des mécanismes de communication efficaces par des réactions rapides et la dénonciation systématique des projets macabres du Rwanda, le Ministre de la Communication fait désormais la Une des papiers dénigrants qui l'attaquent même dans sa vie privée.

Ne pouvant pas le toucher dans son travail de porte-parole du Gouvernement, ils ont décidé d'ouvrir des pages entières des fictions relatives à des sujets impossibles de vérifications factuelles, construits sur des affabulations mensongères mais suffisamment dosés pour créer le doute nécessaire à la brisure de cohésion au sein des équipes engagées sur le front médiatique. C'est désormais sous la ceinture que des terroristes du clavier s'attaquent au porte-parole du Gouvernement en espérant ébranler la détermination du jeune Ministre dont le travail accompli au profit de la Nation dans cette période est crucial.

Ils veulent pousser le Chef de l'Etat à démanteler son dispositif de riposte médiatique en affaiblissant dans l'opinion l'image de ceux qui travaillent au quotidien au renforcement de la cohésion et qui surveillent les actions nocives de l'ennemi. Comme dans l'histoire de l'humanité, il ne manque pas des personnes opportunistes qui estiment que des moments de guerre peuvent constituer des occasions pour leur propre ascension, ils prennent la vague du dénigrement pour espérer prendre la place de celui qu'ils jalousent et qu'ils ne peuvent attaquer sur le plan professionnel.

C'est pourquoi, ils sont si obnubilés par leur propre estomac qu'ils sont prêts à éliminer leur propre leader pourvu qu'il laisse la place pour eux. Ne voulant pas être distrait par l'avalanche des fake news, le porte-parole du Gouvernement reste concentré sur l'accomplissement de ses missions et laisse ses dénigreurs consommer leur propre vomi.

Muyaya doit cependant faire attention parce que les ennemis de la paix qui agressent la République Démocratique du Congo lui en veulent par tous les moyens, et préparent plusieurs attaques contre lui et des accusations infondées pour le discréditer, le fragiliser au regard de l'immense travail qu'il fait pour la patrie dans le cadre de la guerre. Face à ce poison rwandais, Muyaya doit renforcer sa sécurité et le Gouvernement sa protection parce qu'il constitue la cible à réduire au silence par tous les moyens.

Ils tiennent à dicter leur volonté au Président Fatshi pour décharger Muyaya de ses fonctions car, il leur donne du fil à retordre et leur a fait trop mal. Les congolais doivent faire attention et rester vigilants pour ne pas fragiliser ce soldat de Tshisekedi sur le front médiatique. Cette guerre et contre le Congo. Protégeons nos compatriotes.