Congo-Kinshasa: La CENCO et l'ECC à l'heure des actions, Pacte Social pour la Paix - Didier Mumengi nommé au poste de Coordonnateur du Secrétariat technique !

La Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO) et l'Eglise du Christ au Congo (ECC) ont annoncé, mercredi 5 février 2025, la nomination de l'écrivain et historien Didier Mumengi au poste de Coordonnateur Général du Secrétariat Technique du Pacte Social pour la Paix.

Cette désignation fait suite à la rencontre importante tenue entre le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les leaders religieux, en date du lundi 03 février dernier à la Cité de l'Union Africaine. Elle survient à un moment particulièrement crucial où la République Démocratique du Congo traverse une crise sécuritaire, humanitaire et socio-économique sans précédent, exacerbée par les affres de la guerre provoquée par le Rwanda et les rebelles du M23.

La RDC a vu trop de sang couler, ses richesses pillées. Il est maintenant temps de repenser l'avenir et poser les bases d'une gouvernance réinventée et remettre la paix au coeur de notre démarche collective. La nomination de l'Honorable Didier Mumengi, un homme de grande expérience, est une lueur d'espoir dans ce contexte difficile.

Son rôle sera essentiel pour apporter des solutions concrètes, favoriser la réconciliation et restaurer l'harmonie au sein de notre pays à travers regroupant les experts pour plusieurs thématiques pour l'organisation d'un forum pour le consensus national pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC qui tiendra absolument compte des erreurs du passé.

Dans ce concert où chacun veut montrer ses muscles, la place est à la réconciliation et que l'intérêt général prime. Que ces assises ne donnent guère des béquilles à qui que ce soit. Son mandat à la tête d'un grande équipe d'experts s'inscrit dans une vision claire : la RDC est un patrimoine commun qui doit être défendu, protégé et valorisé. Nous devons tous nous engager fermement dans la lutte contre les inégalités, le recours à la violence et rébellion, l'exploitation illégale des ressources naturelles non aux minerais de sang, non a la balkanisation, tous pour le leadership de la RDC au niveau local, régional et international