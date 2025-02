Congo-Kinshasa: La puce à l'oreille !

Les âmes des innocents congolais fauchés par la barbarie de l'armée rwandaise et le M23, ne cessent de crier vengeance. C'est toute la Communauté Internationale qui a assisté impuissante à l'horrible décompte des morts enregistrés, pour la seule ville de Goma, après 5 jours de combats.

Le cap de 3000 morts dont 2000 déjà enterrés a été franchi. Les experts onusiens ont, par ailleurs, constaté que les hôpitaux étaient submergés par le nombre de blessés. En outre, la population était violentée la journée comme la nuit et ses biens emportés vers le Rwanda. Ces atrocités ont retenti jusque dans l'oreille de toutes les instances de la Communauté Internationale qui ne pouvait pas continuer de faire la sourde oreille. Pour ce faire, la Cour pénale internationale (CPI) a lancé un appel urgent à la coopération et à la transmission d'informations sur la situation en République Démocratique du Congo.

Déjà en octobre 2024, le Procureur Karim Khan KC avait annoncé la relance des enquêtes en RDC, avec une priorité accordée aux crimes présumés relevant du Statut de Rome et commis dans le Nord-Kivu depuis le 1er janvier 2022. Cette enquête est active et se poursuit avec urgence et détermination.

Il appelle toutes les parties concernées - victimes et témoins, organisations nationales et internationales, groupes de la société civile, journalistes, autorités nationales, États parties et non parties - à fournir toute preuve ou information pertinente sur les allégations de crimes internationaux.

La délégation rwandaise va se rendre, dès demain vendredi à Dar es-salaam avant le sommet des Chefs d'Etat des pays samedi, les mains maculées de sang frais de Congolais à Goma. Comment ne pas débuter cette rencontre par une minute de silence en hommage à ces victimes ?

Entretemps, les experts des Nations Unies affirment que ce bilan de 3000 morts reste provisoire en attendant de poursuivre les fouilles au-delà du chef-lieu du Nord-Kivu.

Le génocide de 1994 a marqué tous les esprits et le monde a juré unanimement « plus jamais ça ». On a cru que le Rwanda par rapport à ce qu'il a subi, combattrait tout ce qui est lié à l'horreur du sang humain à travers le monde. Ce qui s'est passé à Goma, en ce laps si court de temps, dépasse tout entendement. Les enquêtes en deux ans d'occupation de l'Est de la République Démocratique du Congo, risque de surprendre le monde.

Les Congolais méritent-ils de subir ces agressions répétées ayant occasionné autant de massacres sous prétexte du régime de Kigali de poursuivre les rebelles des FDLR ? Il est temps que le monde s'élève pour dire « trop c'est trop ». Il faut que le Rwanda cesse. Combien de morts congolais, faudra-t-il pour que la Communauté internationale se réveille?

Le sommet de Dar es salaam qui va réunir deux regroupements sous-régionaux, l'un pour l'Afrique de l'Est et l'autre pour l'Australe, permettra au continent africain d'apporter des solutions à ses problèmes plutôt que de regarder toujours vers l'Occident qui s'y amène avec ses propres calculs.