Congo-Kinshasa: Le Royaume-Uni investit 17,7 millions de livres sterling dans le projet de soutien à la santé sexuelle et reproductive au pays

Le mercredi 22 janvier 2025, l'Ambassade britannique à Kinshasa a lancé une nouvelle initiative pour soutenir les droits et la santé sexuelle et reproductive en RDC. Ce nouveau financement du gouvernement britannique permettra aux femmes dans au moins six provinces d'accéder à des soins de santé essentiels, notamment à la contraception.

Lorsque les femmes et les filles sont autonomisées pour faire des choix en matière de reproduction, elles peuvent éviter des grossesses précoces, multiples et souvent dangereuses. Elles peuvent ainsi poursuivre leurs études, accéder à de meilleures opportunités économiques et réaliser leur plein potentiel.

Lors de l'événement, l'Ambassadrice du Royaume-Uni en RDC a souligné l'importance de cette initiative en déclarant :

"La santé et les droits sexuels et reproductifs sont étroitement liés à l'autonomisation des femmes. Ces services essentiels sauvent des vies et permettent aux femmes de réussir dans la vie et de contribuer de manière significative dans leurs communautés."

Le Royaume-Uni est un partenaire de longue date de la RDC dans la promotion des droits et de la santé sexuelle et reproductive. Entre 2018 et 2024, le programme « WISH », financé par le Royaume-Uni, a permis à plus de 430 000 femmes d'avoir accès à la planification familiale.

Aujourd'hui, le Royaume-Uni lance un programme ambitieux qui succède à cette initiative. Le programme « WISH2 » investira au moins 17,7 millions de livres sterling entre 2025 et 2029 pour renforcer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive, notamment dans les provinces de Kinshasa, Kongo-Centrale, Kwango, Tshopo, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Ce programme sera mis en oeuvre par un consortium dirigé par MSI Reproductive Choices en collaboration avec le Ministère de la Santé et d'autres institutions locales.

De plus, face à l'aggravation de la crise humanitaire dans l'Est de la RDC, marquée par des taux élevés de décès maternels et de violences basées sur le genre, le Royaume-Uni s'associe également à l'UNFPA. Le soutien britannique à l'UNFPA améliore l'accès aux services d'urgence en matière de santé sexuelle, reproductive et maternelle pour les femmes et les filles touchées par les conflits dans le Nord-Kivu.

Ce nouveau financement s'appuie sur le partenariat de longue date entre le Royaume-Uni et la RDC pour renforcer le système de santé et améliorer la qualité des soins. Le soutien du Royaume-Uni viendra appuyer les efforts du gouvernement pour améliorer la santé maternelle à travers tout le pays.

Le Royaume-Uni est fier de continuer à défendre les droits des femmes en RDC. Réduire les décès évitables des femmes et des filles et leur permettre de faire des choix éclairés sur leur avenir est une priorité essentielle. En élargissant l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive, davantage de femmes en RDC, ainsi que leurs enfants et leurs familles, pourront s'épanouir et prospérer.

DÉTAILS SUR LE PROGRAMME WISH2

À partir de mars, le programme WISH2 sera mis en oeuvre par un consortium dirigé par MSI Reproductive Choices, en partenariat avec IPAS, Options, Sightsavers et RAES. Ce programme travaillera en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé ainsi qu'avec d'autres institutions et leaders locaux.

WISH2 devrait permettre d'éviter 2 570 décès maternels, plus de 758 000 grossesses non désirées et 195 000 avortements non sécurisés. En outre, il permettra d'économiser près de 32 millions de livres sterling en coûts directs de soins de santé.

Allocution de l'Ambassadrice du Royaume-Uni en République Démocratique du Congo

[Distingués Ministres]

Excellences, Ambassadeurs et Chefs de Missions Diplomatiques, représentants des Agences des Nations Unies, des ONG et membres de la société civile - bienvenue à l'Ambassade Britannique.

Je suis ravie de vous accueillir tous ici ce soir.

Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous annoncer que le Royaume-Uni, à travers notre ambassade en RDC, renouvelle ses efforts en matière de soutien à la santé et aux droits sexuels et reproductifs en RDC.

La santé et les droits sexuels et reproductifs sont fondamentalement liés à l'autonomisation des femmes. Ils permettent aux femmes de poursuivre leurs études, d'accepter un emploi et, peut-être un jour, d'occuper les plus hautes fonctions de responsabilité dans le pays.

Nous savons - et les preuves sont très claires à ce sujet - que lorsque les femmes et les filles sont habilitées à faire des choix en matière de procréation, elles peuvent éviter une vie marquée par des grossesses et des accouchements précoces, multiples et souvent dangereux. À la place, elles peuvent terminer leurs études, saisir de meilleures opportunités économiques et réaliser leur potentiel.

Le Royaume-Uni soutient une approche holistique à la question des droits et de la santé sexuels et reproductifs, qui inclut les soins et l'information en matière de planification familiale et d'avortement. Ces services essentiels sauvent des vies et offrent aux femmes la possibilité de réussir dans la vie et de contribuer davantage à leurs communautés.

Nous sommes fiers de jouer un rôle important dans le soutien de ce secteur depuis de nombreuses années. Par exemple, dans le cadre du précédent programme « WISH » financé par le Royaume-Uni, notre soutien a permis à près d'un demi-million de femmes d'avoir accès à la planification familiale.

Aujourd'hui, nous sommes fiers de lancer un successeur à ce programme, dénommé « WISH2 », financé à hauteur de 17,7 millions de livres sterling et qui s'étendra jusqu'en 2029.

Ce programme, dirigé par MSI en partenariat avec IPAS, Options, Sightsavers et RAES, travaillera en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé et d'autres partenaires pour renforcer le système de santé de la RDC et élargir l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive.

« WISH2 » permettra aux femmes et aux adolescentes, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisées, d'avoir une voix plus forte, davantage de choix et un meilleur contrôle sur leur santé et leur vie.

Réflexions sur la visite de ce matin

« WISH2 » devrait permettre d'éviter plus de 2 570 décès maternels, 758 000 grossesses non désirées et 195 000 avortements non médicalisés. Il permettra également d'économiser près de 32 millions de livres sterling en coûts directs de soins de santé au cours des 5 prochaines années.

Le Royaume-Uni est également fier d'être l'un des principaux bailleurs de fonds de l'UNFPA à l'échelle mondiale. Nous sommes heureux d'avoir élargi notre soutien pour permettre à l'UNFPA de répondre aux besoins critiques dans l'est de la RDC.

La crise humanitaire dans cette région s'aggrave, avec des taux élevés de violences basées sur le genre et de décès maternels. Et, à tout moment, les femmes doivent pouvoir contrôler leur fertilité et leur santé. Grâce à l'UNFPA, nous sommes heureux d'améliorer la disponibilité des services d'urgence en matière de santé sexuelle, reproductive et maternelle au Nord-Kivu, jusqu'en 2026.

À travers ces nouveaux projets, nous sommes fiers de collaborer avec beaucoup d'entre vous ici ce soir. Nous félicitons le leadership dont ont fait preuve les dirigeants et les communautés congolaises pour faire progresser les droits et la santé sexuels et reproductifs en RDC ces dernières années.

La RDC s'est engagée à FP2030, au Compact de l'UNFPA, au Protocole de Maputo et fait maintenant progresser la gratuité des soins de maternité à travers le pays. Ces engagements doivent être tenus, et nous vous appuierons dans ces efforts.

Nous espérons que votre leadership se poursuivra, notamment lors de la Conférence nationale sur la planification familiale cette année !