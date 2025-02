Congo-Kinshasa: Goma - Dauphin noir invite ses joueurs de continuer à rester dans les permanences

L'AS Dauphin noir de Goma, dans l'est de la République Démocratique du Congo, a invité ses joueurs et membres du staff technique de continuer à rester dans les différentes permanences de l'équipe jusqu'à ce que la situation s'améliore dans la ville, a-t-on appris mercredi, dans un communiqué de la Direction de communication du club.

«Depuis que la situation sécuritaire s'est dégradée jusqu'au aujourd'hui, le comité a donc appelé tous les joueurs à rester aux différentes permanences, cela jusqu'à ce que la situation s'améliore afin de ne pas s'exposer. Jusqu'à ce jour club considère que le moment propice pour le début des activités n'est pas encore là. Par conséquent, tous les joueurs et membres du staff continuent à observer la mesure décidée par le comité. Tout celui qui par l'initiative propre aurait quitté sa permanence pour telle ou telle autre destination sans informer les dirigeants du club, est considéré comme indiscipliné », a-t-on lu.

Le club se dit incapable de suivre ses membres qui se déconnectent de son périmètre, et ne peut prendre en charge que ceux qui sont restés à la permanence. Par ailleurs, il a annoncé qu'en dépit du carnage orchestré dans la ville par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tous les membres de l'équipe sont sortis indemnes : «suite à la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de notre pays, particulièrement dans la ville de Goma, notre fief, nous tenons à remercier Dieu et chacun de vous pour vos prières, grâce auxquelles tous les joueurs, membres du staff et comité sportif présents à Goma, en sommes sortis indemnes ».

Au classement de la 30ème édition de la Ligue nationale de football en cours, l'AS Dauphin Noir occupe la 5ème place avec 19 points en 12 matches joués. Une bonne saison pour l'équipe de Goma qui a enregistré jusque-là, 6 victoires, 5 matches nuls et une seule défaite.

«Tout en espérant que tout revienne à la normale au plus vite que possible, nous continuons à garder notre attitude de solidarité d'unité, d'amour et de prières pour l'Est de la RDC, particulièrement pour Goma, la ville que nous représentons », a-t-on lu dans la conclusion.