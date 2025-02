Burundi: Evariste Ndayishimiye invite la Communauté Internationale à agir maintenant ou à assumer les conséquences

Le Président burundais, Evariste Ndayishimiye, a pris la parole vendredi dernier lors d'une cérémonie d'échange de voeux avec le corps diplomatique accrédité au Burundi, où il a exprimé des préoccupations majeures concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) et ses implications pour la région des Grands Lacs. Son discours, empreint d'une gravité palpable, appelle à une action immédiate de la Communauté Internationale pour mettre fin aux conflits armés qui ravagent cette région.

EvaristeNdayishimiye a interpellé la communauté internationale, lui demandant de ne pas rester silencieuse face à la guerre qui sévit à proximité de son pays. Il a averti que si cette situation perdure, les conséquences pourraient être désastreuses, menaçant de généraliser le conflit à l'ensemble de la région. Le Président burundais a souligné que les peuples de la région ne peuvent pas rester passifs face à l'agression, en particulier celle du Rwanda, qu'il accuse de soutenir des groupes armés comme le M23, qui opère en RDC.

"Je vous interpelle en tant que Communauté internationale. Arrêtez cette guerre dans l'est de la RDC. Si ça ne s'arrête pas, préparez déjà les conséquences. S'il vous plaît, arrêtez cette guerre dans l'est de la RDC. Vous voyez ce qui se passe tout près de chez nous, pourquoi garder le silence ? La Communauté internationale ne voit pas les conséquences ? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région.

Parce que nos peuples ne peuvent pas se laisser faire. Si le Rwanda continue de faire des conquêtes d'un territoire d'un autre pays, je sais qu'il va même arriver au Burundi, parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés, il les arme. Maintenant il est en train de les aguerrir dans la guerre au Congo", a-t-il déclaré, pour attirer l'attention de la communauté internationale qui fait la sourde oreille.

Une menace imminente pour le Burundi

Il a exprimé sa préoccupation quant à la possibilité que le Rwanda, en continuant ses conquêtes territoriales, ne cherche à étendre son influence jusqu'au Burundi. Il a affirmé que le pays ne se laisserait pas faire et que les Burundais sont désormais avertis des dangers qui les guettent. Il a appelé la communauté internationale à prendre ces menaces au sérieux, avertissant que si le Burundi était attaqué, les conséquences seraient inévitables.

"Un jour, il va arriver au Burundi. On n'aura pas à se laisser faire. Nous connaissons son plan. Heureusement, les Burundais sont avertis. J'appelle encore la Communauté internationale à prendre cela au sérieux. Si nous sommes attaqués, préparez-vous aux conséquences. En tout cas, le Burundi ne se laissera pas faire", a-t-il prévenu.

Les racines du terrorisme et des conflits

Dans son discours, EvaristeNdayishimiye a également abordé les causes profondes des conflits en Afrique, en mettant en lumière le lien entre la destruction des forces armées nationales et l'émergence de groupes terroristes. Il a cité des exemples historiques, tels que la destruction de l'armée somalienne et la chute du régime de Kadhafi en Libye, pour illustrer comment ces actions ont conduit à l'instabilité et à la montée du terrorisme en Afrique.

"Pour traiter une maladie, on doit fouiller en profondeur pour découvrir ses vraies causes. Aujourd'hui, l'Afrique souffre du terrorisme, des conflits armés internes. Mais où est-ce que ces groupes armés trouvent des armes et des financements ? On peut poser la question. Le terrorisme dans la Corne de l'Afrique trouve ses origines dans la destruction de l'armée somalienne sous prétexte de détruire le régime de Siad Barré parce qu'il a combattu pour l'indépendance de la Somalie.

Si le terrorisme sévit dans la région du Sahel, ne cherchez pas ailleurs ? C'est la conséquence de la destruction de l'armée libyenne faite dans le but d'anéantir le régime de Kadhafi, partisan avéré de l'Union africain. Ici chez nous, nous faisons face aux terroristes dans l'Est de la RDC et l'origine des armes de ces groupes armés, hormis celles distribuées par le Rwanda au M23, la Red Tabara, d'autres issues de la conséquence de la destruction de l'armée du Rwanda et du Zaïre, respectivement en 1994 et 1996. Ce sont ces armes-là que les terroristes utilisent, hormis le M23 et la Red Tabara qui sont formés, financés et armés par le Rwanda", affirme-t-il.

Vers une solution pacifique

Ce Chef d'Etat Burundais a plaidé pour une approche pacifique des conflits, soulignant l'importance du dialogue et de la coopération entre les nations. Il a appelé à une mobilisation collective pour traiter les causes profondes des conflits en Afrique, en insistant sur la nécessité d'une action concertée pour éradiquer le terrorisme et promouvoir le développement durable.