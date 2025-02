Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la lutte contre le cancer - Samuel Roger Kamba Mulamba invite les congolais au respect des mesures d'hygiène

Le ministère de la Santé publique, hygiène et prévoyance sociale a commémoré, mardi 4 février 2025 à l'INPSS situé sur Boulevard Triomphal à Kinshasa, la Journée mondiale de lutte contre le cancer. Le Ministre Samuel Roger Kamba Mulamba a défini le cancer comme étant une maladie due à la multiplication désordonnée des cellules d'une partie du corps humain et peut se développer à partir de n'importe quel organe du corps humain. Il s'agit alors d'une Journée consacrée à la prévention, la détection d'un problème de santé publique qui touche des milliers de personnes chaque année.

Selon Samuel Roger Kamba Mulamba, le cancer est la première cause de mortalité chez les hommes et les femmes. De nombreux types de cancers existent au sein de la société et quelques organes ou parties du corps humain les plus touchés sont notamment : chez la femme le cancer du col de l'utérus sur la partie basse de l'utérus et les seins. Tandis que chez l'homme, le cancer de la prostate et en suite, chez l'enfant les yeux, la rétine, les reins et les cellules du sang.

Toutefois, quelques chiffres importants ont été retenus dans le monde. A l'origine de 9743832 décès en 2022 sur 19976499 cas diagnostiqués, soit 50% de décès. Et, en Afrique le taux est de 1185216 cas diagnostiqués en 2022 avec 763843 décès. En RDC, le nombre de cas s'élève à 52612 avec 71,4% de décès, soit 37575 cas de décès.

Le cancer ne présente souvent aucun symptôme au début, c'est pourquoi le dépistage est essentiel. Cependant, à un stade avancé, certains signes peuvent apparaitre en fonction de l'organe touché.

La prévention est à la portée de tous et peut sauver des vies dans la sensibilisation qui favorise l'adoption d'un comportement favorable à la bonne santé par la communauté. Donc, la lutte contre les facteurs de risque externes, vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) et le virus de l'Hépatite B, ainsi que le dépistage de façon régulière dont la prise en charge des cas des lésions précancéreuses et des cas de cancers avérés.

Facteurs de risque

La maladie de cancer présente plusieurs risques dangereux considérés comme chronique qui sont notamment : - Facteurs de risque non modifiables (internes); -Age ; même si les cancers peuvent apparaitre à tous les âges, ils deviennent de plus en plus fréquents au fil des années ; -Histoire familiale ; certains cancers présentent un caractère familial (parents, arrières-parents, etc.), -Facteurs de risque modifiables (externes); -Comportements ; tabac, alcool et mode de vie (sédentarisme, mauvaise alimentaire, surpoids).

Avant de clore cette journée mondiale, le Ministre de la Santé Samuel Roger Kamba Mulamba a invité la population congolaise à respecter les mesures d'hygiène et de se faire dépister car le cancer peut être évité en prenant quelques précautions simples et en effectuant un dépistage régulier peut réduire considérablement le risque. Il n'est pas un sujet à prendre à la légère car la prévention est la clé pour vivre longtemps et en bonne santé.