Congo-Kinshasa: Pour dénoncer les antivaleurs dans la société - Dina Star refait surface avec le single 'Matongi'

"Matongi" (calomnie), nouveau titre du single du chanteur -parolier Dina Star Shango de la République Démocratique du Congo est déjà disponible sur le marché de la Rumba congolaise. Cette oeuvre moralisatrice intervient pour dénoncer les antivaleurs dans la société.

«Le single est déjà disponible dans les plateformes de téléchargement digital. J'invite les mélomanes de la Rumba à découvrir le message véhiculé à travers la chanson "Matongi" dans laquelle nous fustigeons la médisance, la diabolisation et la propagation des fausses informations dans notre communauté », a déclaré l'artiste Dina star.

« Cette chanson a été inspirée après un constat malheureux dans nos familles, entre les amis, dans le couple, au travail où la calomnie a pris de la place dans nos coeurs. Nous appelons les gens à bannir ce comportement d'anti valeur qui prend de dimension inquiétante, surtout dans les réseaux sociaux. Très pitoyable », a-t-il ajouté.

En tant qu'éducateur de masse, l'artiste se plaint du comportement et s'interroge sur certains individus dans la société. « Il faut écouter le couplet et les paroles dans le refrain de la chanson. Il y a un questionnement sur ce qui divise notre communauté », a fait savoir Dina star.

Sur le plan rythmique, l'auteur a fait savoir que la chanson "Matongi" est accompagnée par une musique douce qui laisse une place de choix aux instruments.

« Le chant commence en slow. Dans le refrain, on accélère le tempo et ça devient dansant et plus cadencé. Bref, c'est de la rumba congolaise, comme je le sens. Elle résonne parfaitement à travers les mélodies de la guitare et autres sonorités qui reflètent notre identité musicale. (...)Il faut écouter la chanson pour comprendre », a-t-il indiqué.

Dina Star Shango est un parolier, auteur-compositeur et chanteur congolais qui évolue en France où il pratique la Rumba comme son style musical de prédilection. L'artiste s'est révélé du grand public grâce à Madilu Système, un autre grand de la musique congolaise qui fut une voix emblématique de la rumba.

« Au-delà de la musique, c'était juste une relation d'amitié sincère et fusionnelle avec le Grand Nindja Madilu. Il s'est beaucoup confié à moi. Surtout quand il a découvert que j'étais quelqu'un de réfléchi et de discret. En moi, Madilu a découvert aussi que j'avais une oreille musicale absolue. Voilà pourquoi on a cheminé ensemble jusqu'à ce que la mort nous a séparée », a conclu l'artiste.