Tunisie: INS-L'inflation se replie à 6% durant le mois de janvier 2025

Le taux d'inflation s'est replié à 6%, au mois de janvier 2025, contre 6,2% au mois de décembre 2024, indique, jeudi, l'Institut National de la Statistique (INS).

Ce recul de l'inflation est dû, principalement, au fléchissement observé au niveau du rythme annuel d'augmentation des prix du groupe «produits alimentaires» (7,1% en janvier 2025 contre 7,2% en décembre 2024) et du groupe « habillement et chaussures » (8,6% en janvier 2025 contre 9,7% en décembre 2024), explique l'INS dans une note consacrée à « l'indice des prix à la consommation pour janvier 2025 ».

Par ailleurs, les prix du groupe «services de santé» ont enregistré au mois de janvier 2025, une hausse de 9,1%, contre 8,4% en décembre 2024.

En ce qui concerne le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), il s'est replié à 6% contre 6,3% au mois de décembre 2024. A contrario, les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 6,6% sur un an, tandis que les prix des produits encadrés ont progressé quant à eux de 3,8%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 8% contre 1,3% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Selon l'INS, les groupes «Produits manufacturés» et «Alimentaire frais» sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 2,2% et 2%.

Par régime, les groupes « Non alimentaire libre» et «Alimentaire libre » sont ceux ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation, soit respectivement 3,1% et 2%. Par ailleurs, le groupe « Produits alimentaires encadrés » a apporté la plus faible contribution avec 0,1%.

Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 7,1% en glissement annuel. Cette hausse s'explique, principalement, par l'augmentation des prix de la viande ovine (+22,7%), des légumes frais (+18%), des fruits secs (+15,1%), des poissons frais (+13,7%) et des volailles (+11,2%). En revanche, les prix des huiles alimentaires ont enregistré une baisse de 13,4%.

Pour ce qui est des prix des produits manufacturés et des services, ils ont connu une hausse de 5,7% sur un an, en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 8,6% et des produits d'entretien courant du foyer de 7,7%.

Pour les services, l'augmentation des prix est de 5,3% sur un an, principalement expliquée par la hausse des prix des services du groupe « restaurant, cafés et hôtels » de 11,7%.