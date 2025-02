Tunisie: Secousses telluriques à Meknassi - La commission de gestion des catastrophes reste en état d'alerte

La commission régionale de prévention et de gestion des catastrophes de Sidi Bouzid reste en état d'alerte depuis la secousse tellurique enregistrée lundi matin à Meknassi, d'une magnitude de 4,9 sur l'échelle de Richter. Deux autres répliques ont suivi : la première, de magnitude 2,6, lundi à 17h11, et la seconde, de magnitude 2,5, mardi à 21h04, à l'est de la ville.

Dès la première secousse, le gouverneur de Sidi Bouzid et président de la commission, Fayçal Belsaoudi, s'est rendu sur place, accompagné de représentants de la sécurité et de la protection civile, afin d'évaluer les dégâts, notamment à l'usine textile, au lycée de Meknassi et à la mosquée Errahma. Selon le directeur régional de la protection civile, le colonel Mourad Saghir, les dommages constatés sont légers et se limitent à des fissures dans les murs et les plafonds, sans représenter de danger immédiat pour les habitants.

Par mesure de précaution, un examen technique sera réalisé au lycée pour déterminer les éventuelles interventions nécessaires. La partie fissurée du minaret de la mosquée Errahma a été reconstruite immédiatement, et l'usine textile a été fermée temporairement pour 48 heures à titre préventif.

Un comité d'experts de l'Institut national de la météorologie s'est rendu à Meknassi pour examiner les dégâts et mener une enquête sur le terrain. Hassan Hamdi, chef du département de géophysique de l'Institut, rappelle que la région de Sidi Bouzid a déjà connu des séismes similaires en 2010 (4,7) et en 2015 (4,6), ainsi que des secousses plus faibles, entre 2 et 3 degrés, qui n'ont pas eu d'impact significatif.

Selon lui, ces phénomènes s'expliquent par la présence d'une chaîne de montagnes, notamment Bouhedma et Jebbes, traversée par un réseau de failles où s'accumule une importante quantité d'énergie. Lorsque ces failles se déplacent, elles provoquent des secousses sismiques de magnitude moyenne. Un rapport détaillant les observations et les recommandations à suivre est en cours de préparation.