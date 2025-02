Tunisie: Restauration universitaire, octroi des bourses universitaires, foyers privés... - La HCCAF pointe du doigt plusieurs dépassements

Le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier (HCCAF) a appelé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à parachever la mise en oeuvre des réformes dans le système de gestion des œuvres universitaires au profit des étudiants tels que l'attribution de bourses et des prêts universitaires, le logement et la restauration universitaire, à la lumière du suivi d'un certain nombre de dépassements liés au non-respect des conditions de leur attribution et à l'insuffisance de contrôle des établissements universitaires.

Dans son 29ème rapport annuel, publié mercredi sur son site, la HCCAF a révélé que l'avancement des réformes relatives à l'amélioration des prestations universitaires a atteint 39%.

Le Haut Comité de Contrôle Administratif et financier a exhorté le ministère à accélérer l'achèvement de la digitalisation du système de gestion des repas universitaires qui sera relié aux restaurants des établissements universitaires du nord avant d'être généralisé au reste des universités.

La HCCAF a recommandé au ministère de renforcer le contrôle des produits et des denrées alimentaires servant à la préparation des repas dans les restaurants universitaires et à veiller au respect des procédures relatives à la composition des commissions qui veillent à la conformité des denrées alimentaires aux normes de sécurité, d'hygiène et de qualité requises.

Le HCCAF a également appelé à la publication de textes juridiques et réglementaires amendés relatif aux services universitaires de divers types, à la révision des textes régissant l'attribution de bourses aux étudiants à l'étranger, au versement des bourses, des prêts et des aides financières aux étudiants en temps voulu. L'Instance a mis l'accent sur la nécessité d'allouer des fonds suffisants pour les travaux d'entretien, des foyers universitaires et de prendre des mesures dissuasives à l'égard des foyers privés qui ne respectent pas la réglementation en vigueur.

La HCCAF a recommandé d'appuyer l'implication de tous les restaurants universitaires dans le processus de certification afin d'obtenir des certificats de conformité à la norme ISO 22000 pour améliorer le service de restauration universitaire, en particulier en termes de qualité, de prévention de la contamination des aliments, à la lumière des résultats d'une mission de contrôle effectuée dans le cadre d'un suivi préliminaire d'un rapport de contrôle publié par la Cour des comptes.

Le premier rapport de suivi du Haut Comité de Contrôle Administratif et Financier s'inscrit dans le cadre d'une mission de suivi des mesures prises par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le Bureau des services universitaires du Nord suite au 32e rapport annuel de la Cour des comptes sur l'évaluation du programme des services universitaires émis depuis février 2021.

Le même rapport s'est basé sur les résultats des observations relatives à un certain nombre d'insuffisances, telles que le non-respect des conditions d'octroi des bourses universitaires, le non-respect du principe d'égalité entre les étudiants et l'inégalité relevée au niveau de la distribution des bourses attribuées exceptionnellement aux enfants des employés et enseignants des ministères de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, soulignant, par ailleurs, qu'un certain nombre d'irrégularités ont été relevées dans l'attribution des bourses nationales pour les études universitaires à l'étranger, tels que des cas d'étudiants bénéficiant injustement de bourses d'études à l'étranger.

En ce qui concerne les services de logement et de restauration universitaires, les failles signalées dans le rapport incluent le non-respect des conditions d'attribution des logements universitaires, le non-respect des dispositions régissant les marchés publics lors de la passation des contrats, la non application des procédures de contrôle des foyers privés illégaux et les dépassements observés au niveau de l'attribution des concessions aux foyers privés.