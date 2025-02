Tunisie: Sit-in à la place de la Kasbah - Les diplômés en chômage prolongé réclament leur intégration directe dans la fonction publique

Un certain nombre de diplômés universitaires au chômage ont manifesté, jeudi matin, sur la Place de la Kasbah, pour réclamer la publication d'un décret présidentiel leur permettant d'être recrutés directement dans la fonction publique, selon un membre de la Coordination nationale des diplômés universitaires au chômage.

Alaa Chekhari, membre de la Coordination nationale des diplômés universitaires au chômage depuis plus de dix ans, et représentant des coordinations régionales dans les différents Etats de la République, a indiqué que cette manifestation, à laquelle participent les diplômés universitaires au chômage depuis plus de dix ans, est venue réclamer justice pour les chômeurs titulaires de diplômes supérieurs par le recrutement direct dans la fonction publique sur la base de l'année d'obtention du diplôme et de l'âge du diplômé, d'autant plus que la situation sociale de nombreux diplômés sans emploi pendant toutes ces années est devenue difficile.

Il a souligné, dans une déclaration aux médias lors de ce sit-in, que selon les données de la coordination nationale des diplômés universitaires en chômage prolongé, le nombre des diplômés en chômage ne dépasse pas 4.000, appelant à la nécessité de réaliser un inventaire exhaustif et précis et de créer une plateforme électronique qui identifie le nombre des diplômés universitaires en chômage, et fixe également les postes vacants dans les différentes institutions publiques.

Il a également demandé que l'on s'engage à fixer un délai précis pour le démarrage effectif du processus de recrutement et à traiter les dossiers de manière responsable et sans atermoiement.

Il a appelé le Président Kaïs Saïed à réaliser la justice sociale et à venir en aide aux diplômés chômeurs qui ont souffert des années de marginalisation en raison de recrutements discriminatoires basés sur le « favoritisme ».