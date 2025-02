Tunisie: Beit Al Hikma - Colloque international « Quand histoire et sciences se rencontrent » du 17 au 19 février 2025

« Quand histoire et sciences se rencontrent. Quel regard historique porter sur la circulation des savoirs au Moyen Age ? » tel est le thème d'un colloque international qui se tiendra les 17 et 18 février 2025 à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) et le 19 février 2025 à l'Académie Tunisienne des sciences, des lettres et des arts Beit al-Hikma.

Près de cinquante chercheurs et universitaires internationaux sont attendus pour prendre part à cette rencontre qui vise à explorer la circulation des savoirs au Moyen Age, entre Orient et Occident.

L'un des objectifs du colloque est d'interroger sous un jour nouveau et dans un cadre intellectuel et culturel qui dépasse celui de la science occidentale contemporaine, la place assignée aux sciences arabes médiévales dans l'histoire, en mettant en lumière la dimension rationnelle et scientifique des travaux, des expériences et des observations transmises, qu'elles le soient par écrit ou oralement.

Le colloque s'inscrit dans la lignée des recherches qui envisagent une approche globale de l'histoire des sciences et remettent en question une lecture eurocentrée, selon laquelle la science aurait pris naissance avec les Grecs et l'activité spéculative, avant de connaître un véritable essor au XVIIème siècle.

L'objectif de cette rencontre de réflexion, de débats et d'échanges est de revenir sur les enjeux méthodologiques liés à l'étude de l'histoire des sciences et de leur transmission.

L'approche adoptée se veut dynamique et déterritorialisée : elle prend en compte les savoirs sous différentes formes - écrites, orales, iconographiques, archéologiques, artistiques - et s'attache à explorer les contextes de leur émergence et de leur construction.

Le colloque entend répondre à plusieurs interrogations notamment : L'histoire des sciences est-elle une histoire comme les autres ? A-t-elle une temporalité propre ? Ses exigences, du fait qu'elle traite de la science, sont-elles les mêmes que celles d'une histoire économique, culturelle ou sociale ? Les normes scientifiques sont-elles universelles, valables en tout temps et en tout lieu ? Doit-on lire les événements scientifiques comme des éléments d'une histoire, au sein de leur histoire, ou à partir de leur propre logique interne ?

Le colloque est organisé par l'Université de la Manouba, l'Université catholique de Louvain (UC Louvain), la BNT et Beit al-Hikma avec le soutien notamment du Fonds National de la Recherche Scientifique belge (FNRS), de l'Institut Français de Tunisie (IFT) et de la Délégation Générale Wallonie Bruxelles en Tunisie.