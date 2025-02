Tunisie: TuniCheque enregistre 68 000 comptes en quatre jours

Le directeur général des paiements et de l'inclusion financière à la Banque centrale de Tunisie, Nizar Chedad, a annoncé ce jeudi 6 février 2025, que le nombre de comptes ouverts via la nouvelle plateforme numérique dédiée aux chèques, TuniCheque.tn, a atteint 68 000 comptes en seulement quatre jours après son lancement, soit une moyenne de 17 000 comptes par jour.

Lors de son passage sur les ondes d'une radio privée, il a également précisé que l'application a été téléchargée 46 000 fois depuis son entrée en vigueur le 2 février.

Selon Chedad, 570 signalements ont été enregistrés via l'application ou le site web, ce qui ne représente que 0,8 % des comptes ouverts. Parmi ces signalements, 70 % concernent des problèmes liés à la géolocalisation.

Sur un autre plan, le directeur général a rappelé que le Code de commerce définit cinq caractéristiques essentielles du chèque :

· la mention du mot "chèque",

· l'ordre donné par le tireur à la banque ou à la poste de payer le montant,

· la signature du tireur,

· le nom du bénéficiaire,

· le lieu et la date d'émission.

La nouvelle version du chèque introduit plusieurs ajouts, notamment un plafond, une date de validité pouvant aller jusqu'à six mois ou plus, un QR code et des informations de vérification électronique.

Avec l'entrée en vigueur de la loi n° 41 de 2024, qui modifie certaines dispositions du Code de commerce, la valeur maximale d'un chèque sera désormais plafonnée à 30 000 dinars à partir du 2 février.

Autre évolution notable : les chèques sans provision d'un montant inférieur ou égal à 5 000 dinars ne seront plus passibles de sanctions pénales. Toutefois, pour plus de transparence, le nom du bénéficiaire et la date de validité devront obligatoirement figurer sur le chèque.

La plateforme TuniCheque permet aux bénéficiaires de vérifier en amont la disponibilité des fonds sur le compte de l'émetteur. Une fois le chèque validé, le montant est immédiatement retiré du compte du tireur et placé dans un compte d'attente jusqu'à sa présentation par le bénéficiaire.

Les utilisateurs doivent créer un compte via leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone, sécurisé par un mot de passe. Les entreprises, quant à elles, auront la possibilité de gérer plusieurs comptes secondaires rattachés à un compte principal.

Enfin, le système garantit une meilleure traçabilité : avant d'accepter un chèque, le bénéficiaire peut vérifier les fonds et notifier immédiatement la banque pour réserver la somme correspondante. La plateforme enverra ensuite une notification instantanée confirmant la mise en attente des fonds jusqu'à l'expiration de la validité du chèque, avec un délai supplémentaire de huit jours ouvrables.