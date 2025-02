Ile Maurice: +45,8 % de transactions en janvier

Le montant total des transactions effectuées sur la Bourse durant le mois de janvier 2025 a connu une hausse de 45,8 % par rapport aux échanges effectués en 2024. Rs 858,3 millions ont été échangées sur la plateforme multidevises de la Bourse en janvier, contre Rs 588,6 millions durant la même période l'année dernière. Le secteur Banks, Insurance & Finance se taille la part du lion avec 38,4 % des échanges.

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a clôturé la séance d'hier à 11 375,81 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2 519,23 points. L'indice SEM-10, l'indice qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a clôturé la séance d'hier à 472,49 points. À la clôture du marché de mercredi, la capitalisation boursière du Marché officiel se chiffrait à Rs 397,2 milliards.

Sur les 64 titres cotés, 17 ont terminé la semaine à la hausse, 31 sont demeurés stables et 16 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent : CIEL Limited (+11,59 %), Alteo Limited (+7,31 %), United Docks Ltd (+5,52 %), P.O.L.I.C.Y Ltd (+3,56 %) et BMH Ltd (+3,33 %). Les plus fortes baisses concernent : Grit Real Estate Income Group Limited (USD) (-5,88 %), New Mauritius Hotels Limited (-3,94 %), Lux Island Resorts Ltd (-3,64 %), Mauritius Oil Refineries Ltd (-2,78 %) et Emtel Limited (-2,34 %). 3,9 millions de titres ont été échangés durant la semaine pour un montant total de Rs 180,76 millions. Les plus gros échanges ont été notés sur : MCB Group Limited, CM Structured Products (1) Ltd, CM Diversified Credit Ltd, CIEL Limited et IBL Ltd, soit Rs 111,1 millions, Rs 6,9 millions, Rs 5,3 millions, Rs 3,8 millions et Rs 3,6 millions respectivement.

Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse indique des performances variant de 12,99 % à 20,22 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activité, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 237,07 points et 394,44 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 46,3 milliards. Des transactions totalisant Rs 22,8 millions ont été enregistrées durant la semaine. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Phoenix Investment Company Ltd, Associated Commercial Ltd, Swan Life Ltd, United Bus Service Ltd, ABC Motors Company Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, Compagnie Immobilière Ltée et Les Moulins de la Concorde Ltée. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 13,13 % et 24,25 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le Nasdaq ont perdu 0,66 % et 0,40 % respectivement en une semaine. En Europe, CAC-40 a perdu 0,18 % alors que le DAX et le FTSE-100 ont enregistré une hausse de 0,15 % et 0,33 % respectivement durant la même période.