Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 février 2025

Gabon : À quelques mois de la présidentielle, les habitants plongés dans le noir face aux délestages incessants

Alors que le Gabon se prépare à une élection présidentielle cruciale prévue le 12 avril prochain, le pays est confronté à une crise énergétique sans précédent qui perturbe le quotidien des habitants et soulève des inquiétudes sur la gestion des infrastructures essentielles. Les délestages électriques, de plus en plus fréquents, plongent les villes dans l’obscurité et alimentent la grogne populaire à l’approche du scrutin.

Depuis plusieurs mois et ce après la mise en demeure de certains cadres de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), les Gabonais subissent des coupures d’électricité à répétition, affectant aussi bien les ménages que les entreprises.

De Libreville, à Port-Gentil comme dans d’autres grandes villes, les interruptions de courant peuvent durer plusieurs heures, voire des journées entières, mettant à rude épreuve l’économie locale et le bien-être des populations. (Source allAfrica)

Le Niger indique la sortie à la Croix-Rouge

Selon le média Aïr Info, c’est par une note verbale que le gouvernement nigérien aurait dénoncé ses accords avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ordonné la fermeture des bureaux de l’institution d’aide et demandé le départ immédiat du personnel expatrié. La décision est tout aussi subite que la procédure est légale, une note verbale suffisant à rendre officielle une décision étatique à une délégation bénéficiant du rang de diplomate.

Des observateurs locaux confirment que le siège de la délégation a fermé, le 4 février à Niamey, et que certains intervenants expatriés auraient effectivement plié bagage. (Source Jeune Afrique)

FInAB 2025 : Une troisième édition sous le signe du rayonnement culturel du Bénin

Le Festival International des Arts du Bénin (FInAB) revient pour sa troisième édition, prévue du 21 février au 2 mars 2025, avec une ambition renouvelée et une programmation éclectique. Lors de la conférence de presse du 5 février 2025, tenue au Nobila Airport Hôtel, Ulrich Adjovi, promoteur du festival, a réaffirmé la volonté du FInAB de s’imposer comme un événement culturel de référence sur la scène internationale.

Depuis son lancement en 2023, le FInAB n’a cessé de croître, gagnant en reconnaissance et en notoriété. Cette année encore, l’événement promet d’être un véritable carrefour d’échanges artistiques et culturels, réunissant des talents du Bénin et d’ailleurs. Ulrich Adjovi a souligné l’engagement de son équipe à faire du festival une plateforme de visibilité pour toutes les expressions artistiques, tout en encourageant l’innovation et la créativité. (Source beninwebtv)

Martin Bakole et Anthony Joshua : l’affrontement qui fait vibrer l’Afrique

Cela fait déjà un moment que le boxeur congolais Martin Bakole envisage de défier l’ancien poids lourd britannique Anthony Joshua. Ce combat pourrait avoir lieu en Afrique, et plus précisément en République démocratique du Congo.

Lors d’une apparition en septembre dernier sur un média anglais, le boxeur d’origine nigériane Anthony Joshua avait déclaré être prêt à combattre contre le Congolais Martin Bakole, à condition qu’un sponsor et les moyens soient mis à leur disposition pour la réalisation de cet événement de grande envergure, réunissant deux grands boxeurs de deux grandes nations africaines. (Source mediacongo)

La base de l'armée française sera rétrocédée à la Côte d'Ivoire le 20 février

La base militaire française d'Abidjan sera officiellement rétrocédée à la Côte d'Ivoire le 20 février lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays, a appris l'AFP jeudi de sources proches du dossier.

"La date prévue est le 20 février. La Côte d'Ivoire est prête", a indiqué une source ivoirienne, ce qu'ont confirmé d'autres sources côté français. Le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu est attendu à Abidjan pour cette cérémonie aux côtés de son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara. (Source VOA Afrique)

Quand l'IA rend hommage aux héros sénégalais de Thiaroye

Au Sénégal, le rappeur Dip Doundou Guiss a sorti un clip autour du massacre de Thiaroye, qui a eu lieu en décembre 1944. Dans un style très cinématographique, on y suit les combattants africains de la France jusqu’au Sénégal. Les réalisateurs ont jonglé entre plusieurs outils d’intelligence artificielle (IA) pour tenter de coller au plus près à la réalité historique, mais ils se sont heurtés à certains défis.

Au fil de la vidéo, on suit les tirailleurs sénégalais dans les rues de Paris assiégée, puis dans le bateau qui les ramène en Afrique et dans le camp de Thiaroye où ils furent massacrés pour avoir réclamé leur prime le 1er décembre 1944. Pour ce clip, le rappeur s’est tourné vers des réalisateurs spécialisés en IA, comme Hussein Dembel Sow : « Si ce n'était pas avec l'IA, on n'aurait même pas envisagé de faire un clip aussi épique, avec tout ce que ça demande, en costumes, en décors. » (Source RFI)

Tunisie : déjà incarcéré, Rached Ghannouchi condamné à vingt-deux ans de prison supplémentaires

Le chef du parti islamo-conservateur Ennahda et plusieurs personnalités ont été jugées coupables d’atteinte à la sûreté de l’Etat, mercredi.

Les peines sont d’une sévérité inédite depuis la chute de Zine El-Abidine Ben Ali, l’ancien dictateur tunisien, renversé en janvier 2011. Mercredi 5 février, la deuxième chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle Rached Ghannouchi, 83 ans, leader historique du parti islamo-conservateur Ennahda, dans l’affaire dite « Instalingo », un dossier de complot impliquant plusieurs figures politiques, sécuritaires et médiatiques. L’ancien président du Parlement avait déjà écopé d’un an d’emprisonnement pour avoir traité les policiers de « tyrans », et de trois ans de prison ferme pour financement étranger illicite, en mai 2023 puis février 2024. (Source Lemonde Afrique)

Cameroun : décès d’Owana, ancien capitaine de lions indomptables

Le Cameroun pleure une légende du football. La Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT) a annoncé, mercredi, le décès à Paris de Pascal Owona Baylon, figure mythique du ballon rond national.

Ancien capitaine des Lions Indomptables, il a profondément marqué l’épopée sportive du pays. C’est sous son leadership que la sélection camerounaise a vécu un moment historique : sa première qualification à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 1970, organisée à Khartoum (Soudan). Lors de cette compétition mémorable, les Lions ont signé un exploit retentissant face à la Côte d’Ivoire, effaçant un retard de 2 buts pour arracher une victoire héroïque (3-2).

Défenseur central emblématique du Tonnerre de Yaoundé durant sa carrière, Owona Baylon a ensuite brillé dans les coulisses du football. Il a dirigé la FECAFOOT de 1990 à 1993, pilotant notamment l’équipe nationale vers une 4ᵉ place à la CAN 1992. (Source apanews)

Madagascar : 50 000 hectares pour la culture du riz hybride

Le gouvernement malgache a lancé le 3 février, une initiative visant à transformer le paysage agricole du pays. Lors d’une cérémonie officielle dans le nord-est du pays, le président Andry Rajoelina a annoncé le début d’une campagne de distribution de semences de riz hybride, qui devrait couvrir une superficie totale de 50.000 hectares dans les 12 régions rizicoles de la grande île. Cette initiative s’inscrit dans un effort plus large pour améliorer la sécurité alimentaire et les rendements agricoles. (Source Africa24)

CEDEAO : un 50e anniversaire sous le signe de la désunion

Le bloc régional de l'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CEDEAO, est confronté à d'importants défis après que trois pays dirigés par une junte ont officiellement quitté le groupe, formant leur propre alliance et affaiblissant la position et l'autorité politique du bloc.

Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO - qui ne compte plus que 12 pays membres - est l'aboutissement d'une année de pourparlers et d'efforts diplomatiques visant à les faire revenir sur leur décision, annoncée en janvier 2024.

Ces départs sont les premiers de ce type en 50 ans d'histoire de la CEDEAO et les analystes avertissent qu'une CEDEAO plus faible pourrait fragiliser davantage une région de plus en plus fragile. (Source africanews)