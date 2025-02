Afrique Centrale: Est de la RDC - «Faites taire les armes», lance le chef de l'ONU

Alors que les dirigeants de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la ommunauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se réunissent vendredi 7 février en Tanzanie pour un sommet sur la gestion de la crise dans l'est de la RDC, le secrétaire général de l'ONU a tenu à rendre hommage aux victimes des combats de ces derniers jours, y compris les Casques bleus. Il a exprimé sa « solidarité avec le peuple congolais qui se retrouve une fois de plus victimes d'un cycle de violence apparemment sans fin ». Et surtout, il a lancé aux combattants du M23 et à leurs soutiens, les forces rwandaises, un appel à la paix depuis New-York ce soir.

« Nous sommes à un moment critique et il est temps de s'unir pour la paix », a déclaré Antonio Guterres à la presse.

Avant de se rendre la semaine prochaine à une réunion de l'Union africaine à Addis-Abeba sur cette question, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel à la paix.

« Mon message est clair : faites taire les armes, arrêtez l'escalade. Respectez la souveraineté et l'intégrité territoriale » de la RDC, a-t-il ajouté. « Il n'y a pas de solution militaire », a-t-il souligné.

Faites taire les armes. Arrêtez l'escalade. Respectez la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Respectez le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il n'y a pas de solution militaire. Il est temps que tous les signataires de l'Accord-cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et de la région honorent leurs engagements. L'heure est à la médiation. Il est temps de mettre fin à cette crise. L'heure est à la paix. Les enjeux sont trop élevés, et nous avons besoin que toutes les parties prenantes jouent un rôle constructif.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres: «L'heure est à la paix. Les enjeux sont trop élevés»