Cote d'Ivoire: Crise à la CEI - Attention à ne pas réveiller les vieux démons !

En Côte d'Ivoire, la question de la révision de la liste électorale (RLE), en vue de la présidentielle de 2025, fait l'objet d'intenses débats. En effet, tandis qu'une partie de l'opinion publique et l'opposition réclament cette opération pour inclure de nouveaux électeurs dans le processus électoral avant le scrutin présidentiel, le président de la Commission électorale indépendante (CEI) estime que « la loi ne dit pas que la révision doit se faire avant les élections ».

La loi « dit que la révision doit se faire chaque année. Donc, elle peut se faire après les élections », a déclaré Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, puisque c'est de lui qu'il s'agit.

Il dit s'appuyer sur des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020, qui stipule que la liste électorale doit être actualisée chaque année. Toutefois, depuis 2010, seules cinq révisions ont eu lieu. De son côté, l'opposition réclame une révision de la liste électorale pour permettre à de nouveaux électeurs de s'inscrire en vue des échéances d'octobre 2025.

En effet, dans une déclaration faite le 20 janvier 2025, des parlementaires issus du Parti, démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), ont proposé un calendrier qui s'étend de février à juin, intégrant la collecte et la validation des données. Ils ont également suggéré de conserver les informations déjà recueillies en 2024, afin de limiter les coûts et les efforts. Selon l'opposition, ce ne sont pas les moyens qui manquent, d'autant plus qu'un budget a été mobilisé pour cette opération.

Nul n'a le droit de retirer aux Ivoiriens le rêve de paix, de quiétude et du progrès social

En effet, pour l'année 2025, c'est une somme globale de 54 milliards de F CFA (environ 82,3 millions d'euros) qui a été débloquée, incluant 27,5 milliards de F CFA (41,9 millions d'euros) spécifiquement dédiés à la révision de la liste électorale. En 2024, ce budget s'élevait à 18,2 milliards de F CFA (27,7 millions d'euros), permettant d'enregistrer 943 157 nouveaux inscrits.

Pour l'opposition, ces chiffres démontrent que les moyens financiers ne manquent pas pour organiser une nouvelle révision de la liste électorale ; d'où la tension qui monte. Attention donc à ne pas réveiller les vieux démons ce d'autant que la crise au sein de la CEI, intervient au moment où le pays s'apprête à entrer dans une période électorale marquée par de nombreuses incertitudes, notamment une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat.

En effet, lors de son dernier message à la Nation, le chef de l'Etat ivoirien s'est dit toujours « apte à poursuivre le travail ». Toutefois, il a précisé qu'aucune décision officielle n'avait encore été prise dans le sens de briguer un nouveau mandat.

Cela dit, il faut espérer que le président de la CEI qui fait face à une litanie de revendications au sein de la société civile et d'autres catégories socio-professionnelles, fera mentir ses détracteurs en s'engageant à faire de ce scrutin, un modèle de transparence et de démocratie. Cela est d'autant plus nécessaire que nul n'a le droit de retirer aux Ivoiriens le rêve de paix, de quiétude et du progrès social qui leur tient tant à coeur.