Amadou Koné a posé le 25 janvier 2024, la première pierre de cette usine à Kongodékro, commune de Bouaké.

Une usine d'extraction par solvant de karité et de soja sortira de terre d'ici le mois de septembre 2025. Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, a procédé le 25 janvier 2025, à la pose de la première pierre de cette infrastructure industrielle sur le site dédié, situé à Kongodékro, dans la commune de Bouaké, précisément au Pk 333 sur la nouvelle autoroute Tiébissou-Bouaké.

Rappelons qu'en marge de la Can 2023, sur initiative du maire de la commune de Bouaké, un forum intitulé « Invest in Bouaké » s'est tenu au mois de janvier 2024. Cela a permis de mettre en avant le potentiel économique de la capitale de la région de Gbêkê et de susciter des intentions d'investissement. C'est justement à ce forum économique que la société Beta Veg Oil s'est engagée à construire cette usine.

Chose promise, chose due. Le forum « Invest in Bouaké » est en train de produire ses effets pour le développement de Bouaké et pour le bonheur de ses habitants. D'où la joie du maire de Bouaké.

« Ce forum vise à positionner notre commune comme un modèle de développement urbain et économique, à travers le projet "Bouaké Nouveau" », a-t-il affirmé. Non sans préciser que ce projet est le fruit d'une collaboration entre la mairie et ladite société.

Pour Amadou Koné, c'est au titre du pilier 7 relatif au développement industriel en adéquation avec le pilier 2, relatif au rayonnement et à l'accélération de la mise en oeuvre d'une économie locale forte et inclusive qu'il lance la construction de cette usine.

« Il s'agit de la construction d'une usine de transformation de l'amande de karité et des graines de soja avec un investissement de 2 à 3 milliards de F Cfa. Et également un investissement à terme de 10 milliards de F Cfa », a-t-il révélé. Par ailleurs, il s'est réjoui de ce que ce sont des centaines d'emplois directs et indirects qui seront créés au profit des jeunes.

Face à un investissement aussi important, le maire s'est félicité du choix porté sur sa commune pour abriter cette infrastructure industrielle. Il a rassuré les premiers responsables de l'entreprise de sa disponibilité à les accompagner jusqu'à son ouverture officielle.

« Nous souhaitons que la totalité des ouvriers soient des enfants de la région de Gbêkê et singulièrement de Bouaké. Il faudra principalement recruter les jeunes du village de Kongodékro pour qu'ils soient les premiers bénéficiaires de cette oeuvre », a insisté Amadou Koné.

Mounir Kakhry, premier responsable de la société Beta Veg Oil, s'est dit fier de savoir que c'est Bouaké qui va abriter la toute première entreprise en Côte d'Ivoire d'extraction continue par solvant de karité et de soja.

« Notre objectif est de traiter 70 000 tonnes de matières premières par an. L'usine transformera principalement les amendes de karité mais aussi les graines de soja. Elles seront achetées directement dans les zones productrices puis acheminées dans notre usine pour être valorisées », s'est-il engagé.

Par ailleurs, il a indiqué qu'en plus de la production de solvant, l'usine produira du beurre de karité, de l'huile de soja et du tourteau de soja déshuilé.