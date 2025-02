Sénégal: Lutte contre les maladies - Un acteur communautaire souligne l'importance de la prévention

Dakar — Le président du réseau des acteurs communautaires pour la promotion et la prévention dans le domaine de la santé (ROCBAS), Baytir Samb, a rappelé, jeudi, l'importance de la prévention dans la lutte contre les maladies.

"Tant qu'il n'y a pas la prévention déjà, on aura toujours des malades. Donc, si les médecins le comprennent, jusqu'à dire qu'on va aller réduire les malades, discuter avec, connaître leurs croyances, connaître leurs comportements, voir leurs économies, cela va faciliter la prise en charge", a déclaré Baytir Samb, président du ROCBAS.

Il prenait part à la 1ère édition du concept « Taataan ci Maam » , une initiative innovante visant à renforcer les relations intergénérationnelles en valorisant les expériences et les connaissances de nos aînés. Le thème choisi portait sur les fondamentaux de l'engagement communautaire.

"Tant qu'on investit plus sur des équipements, des ressources humaines, nous voyons de plus en plus que les gens sont exposés aux maladies, il y a une rupture de communication entre les chercheurs scientifiques et les communautés", a expliqué l'acteur communautaire.

De l'avis du président du réseau des acteurs communautaires, "la santé n'est pas toujours le médical ». »Mais la santé, c'est le bien-être, et le bien-être, c'est aussi la dimension sociale, économique, environnementale », a t-il relevé.

»C'est cela qui nous amène à réellement coconstruire aujourd'hui, avec les différents acteurs qui sont là, pour voir comment développer des stratégies de co-construction et d'analyse, pour pouvoir proposer à l'État du Sénégal, au plus haut niveau, des réponses adaptées, mais en participant, accompagner les populations, dans tout ce qui est plus de décision", a-t-il fait valoir.