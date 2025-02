Afrique: IBM transfère ses activités au Nigeria et au Ghana à MIBB après son départ

IBM met fin à ses activités directes au Nigeria, au Ghana et sur d'autres marchés africains

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un nouveau modèle de fonctionnement qui entrera en vigueur le 1er avril 2025.

MIBB commercialisera et vendra les produits et services d'IBM dans 36 pays africains.

IBM met fin à ses activités directes au Nigeria, au Ghana et sur d'autres marchés africains, en confiant ses fonctions régionales à MIBB, une filiale de Midis Group. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un nouveau modèle opérationnel qui entrera en vigueur le 1er avril 2025.

MIBB commercialisera et vendra les produits et services d'IBM dans 36 pays africains, en prenant en charge les opérations, le support et les relations avec les clients locaux. IBM, qui est présente au Nigeria depuis plus de 50 ans, a joué un rôle clé dans des secteurs tels que la banque, le pétrole, les télécommunications et le gouvernement. Toutefois, la concurrence d'entreprises telles que Dell et Huawei a érodé sa base de clientèle.

Au niveau mondial, le chiffre d'affaires des services de conseil d'IBM a diminué de 2 % en 2024 pour atteindre 5,18 milliards de dollars, tandis que les ventes d'infrastructures ont baissé de 8 %. Malgré cela, le chiffre d'affaires total a augmenté de 1 % pour atteindre 17,55 milliards de dollars, grâce à une hausse de 10 % des ventes de logiciels. IBM prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'au moins 5 % en 2025.

Points clés à retenir

Le retrait d'IBM marque un tournant dans le secteur technologique africain. Si le rachat par MIBB peut assurer la continuité, les entreprises locales qui dépendent de la technologie d'IBM sont confrontées à l'incertitude. Le changement s'aligne sur les efforts de restructuration mondiale d'IBM, en donnant la priorité aux logiciels et à l'IA plutôt qu'au matériel et aux opérations directes dans les marchés émergents.

Le mouvement reflète également des tendances plus larges de l'industrie. Les entreprises technologiques mondiales ajustent leurs stratégies en Afrique, en optant pour des partenariats plutôt que pour des opérations directes. Microsoft et Oracle ont suivi des modèles similaires, se concentrant sur les services cloud et les revendeurs régionaux plutôt que de maintenir des bureaux locaux directs. Pour les entreprises africaines, le changement d'IBM souligne la nécessité de partenariats technologiques diversifiés.

Les entreprises qui s'appuient sur l'infrastructure d'IBM devront s'orienter vers de nouvelles relations avec les fournisseurs. Il reste à voir si MIBB peut maintenir les normes de service d'IBM dans la région.