Nigeria: L'entreprise nigériane SeamlessHR s'intéresse au secteur public pour accroître sa part de marché

SeamlessHR, une start-up nigériane spécialisée dans la technologie des ressources humaines, se développe dans le secteur gouvernemental, ciblant les ministères, les départements et les agences.

Cette mesure vise à résoudre les problèmes de transparence, de travailleurs fantômes et d'inefficacité dans la distribution des ressources au sein de l'administration publique.

L'entreprise explore également des innovations basées sur l'IA, telles qu'un agent de recrutement alimenté par l'IA, afin d'améliorer sa plateforme

SeamlessHR, une startup nigériane de technologie des ressources humaines, se développe dans le secteur gouvernemental, en ciblant les ministères, les départements et les agences (MDA) afin d'élargir sa base de clients. Le gouvernement nigérian, qui compte plus de 720 000 fonctionnaires, représente un marché stable et de grande valeur. L'entreprise travaille déjà avec la Nigerian Ports Authority et le programme 3 Million Technical Talent (3MTT).

Cette initiative vise à résoudre les problèmes de transparence, de travailleurs fantômes et d'inefficacité dans la distribution des ressources au sein de l'administration publique. Les concurrents de SeamlessHR comprennent des entreprises mondiales comme SAP et Oracle, ainsi que des startups locales émergentes. Toutefois, l'intégration avec les systèmes gouvernementaux existants et la navigation dans les processus bureaucratiques de passation de marchés pourraient ralentir l'adoption.

L'entreprise explore également des innovations basées sur l'IA, telles qu'un agent de recrutement alimenté par l'IA, afin d'améliorer sa plateforme. Le succès dans le secteur public dépendra de la capacité de SeamlessHR à gérer des transitions complexes et à obtenir des contrats à long terme.

Points clés à retenir

L'expansion de SeamlessHR dans le gouvernement s'aligne sur les objectifs de transformation numérique du Nigéria. La capacité de l'entreprise à adapter sa plateforme aux besoins du secteur public sera déterminante.

Les cycles d'approvisionnement du gouvernement sont lents, mais les contrats à long terme offrent une certaine stabilité. La stratégie d'adoption progressive de SeamlessHR, qui permet aux agences de commencer par des modules individuels, pourrait faciliter la transition.

L'espace de la technologie des ressources humaines au Nigéria est en train de se réchauffer avec de nouveaux acteurs comme PaidHR et WorkPay. La stratégie de SeamlessHR pour concurrencer les géants mondiaux repose sur une expertise locale approfondie et des solutions sur mesure.

Avec des outils pilotés par l'IA en cours de développement, SeamlessHR se positionne pour de nouvelles innovations. La percée de l'entreprise dans le secteur public pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large dans toute l'Afrique.