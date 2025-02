Nigeria: Bento Africa licencie son équipe technique en pleine tourmente financière

Bento Africa, une startup nigériane spécialisée dans les ressources humaines et les salaires, a licencié les 10 membres de son équipe technique après qu'ils aient protesté contre les retards de salaires du mois de janvier.

Bento Africa, une startup nigériane spécialisée dans les ressources humaines et les salaires, a licencié les 10 membres de son équipe technique après qu'ils aient protesté contre les retards de salaires du mois de janvier. Cette décision fait suite à des allégations selon lesquelles l'entreprise n'aurait pas versé les impôts et les pensions, et aurait falsifié des reçus fiscaux.

Le fondateur Ebun Okubanjo a démissionné le 30 janvier mais a continué à communiquer avec le personnel. Il a décrit le report des salaires comme étant stratégique, anticipant les démissions dues aux controverses en cours, a rapporté TechCabal.

Lorsque les employés ont cessé le travail, M. Okubanjo a désactivé leurs courriels, considérant les protestations comme des démissions. Les licenciements ont bloqué les opérations de paie de Bento, qui étaient déjà confrontées à des problèmes de traitement manuel en raison des difficultés rencontrées par le processeur de paiement.

Points clés à retenir

Bento Africa fait l'objet d'une enquête du Lagos Inland Revenue Service (LIRS) et de l'Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) pour des manquements présumés en matière de versement d'impôts et de pensions. Des clients de premier plan, dont Moniepoint, Paystack, Kobo360 et Bamboo, auraient rompu leurs liens avec l'entreprise.

D'anciens clients font état d'écarts financiers importants ; par exemple, Fuelmetrics allègue que 50 millions d'euros d'impôts et de pensions n'ont pas été versés en raison de la mauvaise gestion de Bento. Ces développements soulignent l'importance cruciale de la conformité et de la transparence dans l'écosystème technologique nigérian en plein essor.