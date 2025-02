Algérie: Touggourt - Journée technique sur la fertilisation des palmeraies

Touggourt — Une journée technique de sensibilisation à la fertilisation agricole des palmiers-productifs et la protection de la richesse phoenicicole a été organisée jeudi à Nezla (Touggourt), à l'initiative de l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne (ITDAS), ont indiqué les organisateurs.

Tenue au niveau d'une exploitation agricole, la rencontre a permis aux participants de s'initier aux modes d'utilisation des intrants agricoles et fertilisants dans les palmeraies, tenant compte de la protection des conditions hydro-édaphiques, de l'âge du palmier et de son rendement, a indiqué la directrice de la ferme de démonstration et de production des semences à l'ITDAS, Halima Khaled.

Les volets liés à l'utilisation des engrais organiques et chimiques, le respect des normes, qualitative et quantitative, d'utilisation des produits, ainsi que du cycle de développement du palmier durant la période de fertilisation pour s'assurer de l'efficacité de l'opération, ont également été exposés aux participants, avec aussi des explications sur les effets secondaires et indésirables d'une mauvaise utilisation des engrais, a-t-elle ajouté.

Cette journée d'étude vise à sensibiliser les agriculteurs et les phoeniciculteurs sur l'importance de l'utilisation des engrais comme facteur de préservation des cultures et d'amélioration des rendements, selon la même source.