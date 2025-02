Algérie: Mercato d'hiver 2024-2025 - Un marché peu animé

Alger — La période d'enregistrement hivernal 2024-2025, de la Ligue 1 Mobilis de football, clôturé mercredi à minuit, a été animé pour certains clubs et calme pour d'autres.

Les différents clubs algériens de l'élite ont profité ainsi de cette période pour aller à la recherche de cette pépite dans le but de recomposer une équipe capable de réaliser l'objectif assigné au début de la saison.

Si les grosses cylindrées à l'image de l'USM Alger, la JS Kabylie, et le MC Alger, n'ont pas dérogé à la règle en se renforçant en vue de la seconde partie de la saison, les autres équipes qui ne peuvent pas se permettre des "folies" en matière de recrutement, se sont orientées plus vers le marché des joueurs des paliers inférieurs.

Ouvert officiellement le 5 janvier dernier, le mercato hivernal en Algérie s'est emballé mercredi, soit à quelques heures de la clôture. Plusieurs clubs ont annoncé leurs nouveaux renforts tard dans la soirée, à l'image du MCA, champion d'Algérie en titre et détenteur du titre honorifique de champion d'hiver.

Les dirigeants du Mouloudia ont fini par engager trois joueurs, dont un qui sera mis à la disposition de la réserve. L'attaquant international guinéen Mohamed Soumaïla Bangoura (20 ans), qui évoluait à Hafia Conakry (Div.1 guinéenne), a rejoint les "Vert et Rouge" pour un contrat de trois saisons et demie, lui qui était convoité par l'USMA et la JSK.

Le meneur de jeu Mehdi Boussaïd (29 ans) a également rallié le "Doyen" après une courte expérience à Hatta aux Emirats arabes unis. Le jeune milieu de terrain Sid Ahmed Aïssaoui (20 ans) évoluera, quant à lui, avec l'équipe réserve.

L'USM Alger n'est pas en reste, puisqu'elle a profité pleinement de ce mercato hivernal, avec l'arrivée de quatre nouveaux joueurs, dont trois offensifs.

En butte à des soucis sur le plan offensif, l'USMA s'est offerte les services de l'ancien attaquant du Paradou AC et de l'ES Sétif, Riyad Benayad, qui signe son retour après deux années et demie à l'étranger.

De son côté, la JS Kabylie, très active sur le marché estival, s'est contentée cette fois de trois nouvelles recrues cet hiver : le défenseur Réda Benchaâ, le milieu de terrain Mehdi Boudjemaâ, et l'attaquant russe

Ivan Ignatiev (26 ans), qui avait porté lors de la phase aller les couleurs du club arménien du FC Urartu (19 matchs/ 13 buts).

Le CRB, l'exception

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le CR Belouizdad, vice-champion d'Algérie et dauphin à l'issue de la phase aller, n'a engagé aucun joueur, une première depuis plusieurs saisons pour le club de Laâquiba.

Pourtant, le Chabab a annoncé le 28 janvier dernier dans un communiqué, la constitution d'une cellule de recrutement, présidée par le président du Conseil d'administration Mehdi Rabehi, et composée de quatre membres : Toufik Kourichi, directeur technique des sports, Noureddine Neggazi, ancien joueur, en plus des membres du conseil d'administration, Badr-Eddine Bahloul et Rachid Oukali.

La seule nouveauté chez les "Rouge et Blanc" est l'arrivée du nouvel entraîneur allemand Sead Ramovic (ex-Young Africans/ Tanzanie), qui a pris le relais après la démission d'Abdelkader Amrani.

La direction du CRB a préféré faire confiance aux joueurs déjà sur place, tout en lançant dans le grand bain des joueurs issus de l'équipe réserve, comme ce fut le cas lors du dernier match remporté en déplacement face au MC Oran (2-1), avec Bekkour et Boukarchaoui.

L'ES Sétif a préféré faire son marché à l'étranger, avec l'arrivée de l'attaquant nigérian Kingsley Eduwo et du milieu de terrain burkinabé Clément Pitroipa, en plus de l'attaquant Mohamed Karim Bouhmidi.

Le MC Oran a cassé sa tirelire pour engager, entre autres, le défenseur mauritanien Sid Ahmed Ablla et l'attaquant gambien Omar Jobe, ainsi que le milieu offensif Abderrahmane Bourdim, en provenance de l'ASO Chlef.

Le nouveau promu l'Olympique Akbou, qualifié mercredi aux 1/16es de finale de la Coupe d'Algérie aux dépens du CS Constantine (1-0), a opté pour la piste locale en recrutant l'attaquant Louanas Adjout (ex-JS Kabylie), le défenseur Mohamed Bouhalfaya (ex-ES Mostaganem), le milieu de terrain Adel Ghanem (ex-MC Alger), et le milieu de terrain Taoufik Addadi (ex-ES Mostaganem).

En attendant la vérité du terrain, les directions des différents clubs espèrent voir leurs nouvelles recrues donner le plus escompté lors de la phase retour, aussi bien pour les clubs jouant le titre ou ceux luttant pour le maintien.