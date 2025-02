Algérie: Journée d'étude à Alger sur 'Les perspectives et défis des théâtres au pays'

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a présidé, mardi, les travaux d'une journée d'étude sur le thème "Les perspectives et défis des théâtres en Algérie et la nécessité de suivre les évolutions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la transformation numérique", a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

A cette occasion, qui a vu la participation du directeur général du Théâtre national algérien (TNA), des directeurs des théâtres régionaux, des cadres centraux du ministère et des institutions théâtrales, M. Ballalou a souligné "l'importance de cette journée d'étude", qui constitue, selon le ministre, "une rencontre importante et une opportunité pour réviser la stratégie de gestion des théâtres régionaux et du TNA", et réfléchir sérieusement à leur état, et en vue "de mettre en exergue leur rôle vital et efficace dans le paysage culturel national et international".

Il a également appelé à débattre des voies permettant d'"améliorer la gestion administrative, financière et artistique de ces institutions culturelles", notamment dans le cadre de "la stratégie tracée par le secteur, qui prend en compte les évolutions de notre époque", mettant l'accent sur la nécessité de "s'adapter aux évolutions dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et la transformation numérique".

Cela passe par "l'adoption de méthodes modernes et de méthodologies dans la planification et l'organisation, la garantie d'une transparence totale dans la gestion des ressources humaines et matérielles, l'amélioration de la gestion administrative en adéquation avec les exigences actuelles et du niveau des performances artistiques des théâtres, la recherche de méthodes innovantes pour promouvoir les productions théâtrales, tout en focalisant sur l'utilisation de la numérisation via les plateformes de médias sociaux, ce qui permet de communiquer avec un plus large public en Algérie et à l'étranger, et d'élargir la base de public du théâtre", selon le ministre.

Le développement de plateformes numériques pour les représentations théâtrales, la numérisation des services et l'adoption du paiement électronique dans les transactions et la vente des billets ainsi que l'organisation de manifestations culturelles numériques pour atteindre un public plus large et l'exploitation des technologies modernes dans la scénographie théâtrale, ont également été parmi les points soulignés par le ministre de la Culture et des Arts pour s'adapter aux évolutions dans le domaine de la technologie d'information et de communication (TIC) ainsi que la transformation numérique.

Le ministre avait, en effet, donné des instructions et des orientations directes pour "rationaliser les dépenses afin d'assurer la continuité du travail au niveau des institutions théâtrales", appelant, par la même, à réaliser un équilibre précis entre les ressources disponibles et les dépenses nécessaires pour la mise en oeuvre des activités et des programmes culturelles servant la société et contribuant à son développement.

Il a également souligné l'importance d'une évaluation périodique du travail des théâtres régionaux, en corrigeant et en rectifiant les erreurs au service du secteur, tout en attachant une importance aux personnes à besoin spécifiques parmi les amateurs du théâtre, en réunissant toutes les conditions adéquates leur permettent de s'impliquer et de participer aux manifestations programmées.

Au terme, le ministre a adressé ses remerciements aux créateurs, lauréats des prix nationaux et internationaux, qui ont honoré l'Algérie dans les fora internationaux, appelant à consentir davantage d'efforts pour hisser le théâtre et les autres arts au rang des grands, ainsi qu'à travailler de concert conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, afin de permettre à la culture de s'ériger en levier du développement économique de notre pays, outre de préserver, valoriser et promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel, étant une partie de l'identité algérienne.

Cette journée d'étude a été ponctuée par de nombreuses ateliers, dont un relatif à la gestion administrative et financière du théâtre, un autre sur la formation théâtrale et les métiers du théâtre, et un troisième sur la gestion technique du théâtre, lesquels sont organisés pour discuter des perspectives et défis de la gestion des théâtres régionaux et de la TNA, et de leur trouver des solutions selon une stratégie infaillible, pour parvenir à la fin à des recommandations importantes contribuant, sans doute, à la réalisation des objectifs culturels et artistiques escomptés.