Algérie: Annaba - Initiative visant à créer un réseau d'investisseurs privés pour financer des start-up et réaliser des projets innovants

Annaba — Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Noureddine Ouadah, a indiqué, jeudi à Annaba, que le Centre d'innovation de cette wilaya a lancé une initiative visant à créer un réseau d'investisseurs privés pour aider à financer les start-ups et à réaliser des projets innovants.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'ouverture de la 4ème Foire algérienne de l'entrepreneuriat, formation et économie numérique (ACF), le ministre a indiqué que cette initiative "prometteuse", lancée par l'AIC (Annaba Innovation Center) "renforcera les chances d'édification d'une économie du savoir qui permettra à l'Algérie d'être un leader en Afrique dans ce domaine".

M. Ouadah a également déclaré qu'Annaba joue un rôle de pionnier dans la création et le développement d'un "environnement entrepreneurial pour l'innovation" qui attire les jeunes passionnés de technologie, avant d'appeler à la généralisation de telles initiatives dans tout le pays.

Visitant les différents pavillons de l'ACF, le ministre a rappelé, lors d'échanges avec de jeunes exposants, les différents mécanismes mis en place par l'Etat pour soutenir l'investissement dans l'économie du savoir, et souligné que son département ministériel oeuvre à lever tous les obstacles qui viendraient à apparaitre, et permettre aux entrepreneurs innovants de concrétiser leurs projets.

S'enquérant du programme de cette manifestation scientifique et économique, M. Ouadah a salué les efforts déployés pour assurer le succès de cette foire qu'il a qualifiée de "pôle de rayonnement" en matière d'édification et de développement de l'économie du savoir et de création d'un pôle technologique spécialisé dans la région.

La 4ème édition de la Foire algérienne de l'entrepreneuriat, formation et économie numérique, qui vise à promouvoir la culture de l'entrepreneuriat, réunit quelque 90 exposants représentant des start-ups, des micro-entreprises, des écoles et instituts spécialisés de formation, des incubateurs, ainsi que des organismes d'accompagnement et de financement, en plus de divers acteurs impliqués dans l'environnement entrepreneurial.

Outre la présentation des différentes activités des entreprises et organismes participants, cette nouvelle édition donnera lieu à des séminaires et à des rencontres interactives animés par des experts dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'économie numérique.

Les thèmes à aborder seront liés à la numérisation, aux technologies de l'information et de la communication (TIC), à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité.

La Foire ACF, organisé par Galacticom, se poursuivra durant trois jours.