Algérie: Les mesures du projet de loi de finances 2025 visent à améliorer le climat des affaires au pays

Oran — Le Directeur général des Douanes, le Général-major Abdelhafid Bakhouche, a souligné l'importance des mesures prévues dans la loi de finances 2025, qui visent à améliorer le climat des affaires et d'investissement en Algérie, à encourager le développement, la diversification économique et les exportations, à travers de nombreuses facilités douanières.

Dans son allocution lors d'un séminaire régional ayant pour thème "consolidation de l'économie nationale et promotion des exportations à travers les facilités douanières", organisé par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA), en collaboration avec la Direction générale des Douanes et les autorités locales, a précisé que "la Direction générale des douanes, en exécution des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et des instructions des autorités compétentes, a entamé de nombreuses réformes, notamment la modernisation de ses méthodes de travail, le renforcement de la numérisation de ses services, la connexion avec les différentes entités liées au commerce extérieur, la facilitation des procédures douanières et l'accompagnement des opérateurs économiques".

En réponse aux préoccupations des opérateurs économiques des wilayas de l'Ouest du pays présents au séminaire, concernant notamment l'exportation des produits nationaux, M. Bakhouche a indiqué que "cette rencontre entre la Direction générale des Douanes, le CREA et les opérateurs économiques vise à offrir les opportunités de débattre ces préoccupations et à étudier des solutions en collaboration avec toutes les parties prenantes dans le domaine du commerce extérieur, y compris les institutions bancaires, afin de trouver des solutions permettant l'accès réussi des produits nationaux aux marchés étrangers".

De son côté, le secrétaire général du CREA, Ali Oumellal, a estimé dans son allocution que la nouvelle méthodologie adoptée par les autorités publiques, ces dernières années, pour l'élaboration des lois de finances est "un indicateur de la qualité de la gouvernance dans le domaine économique en Algérie".

Ali Oumellal a rappelé que "la méthodologie basée sur la transparence, le dialogue et l'inclusion de toutes les parties prenantes dans les discussions autour du projet de loi de finances avant son examen par le Parlement a contribué à résoudre de nombreuses anomalies qui affectaient négativement la performance des opérateurs économiques".

Le Secrétaire général du Conseil a salué la politique du gouvernement, ces dernières années, qui a consisté à organiser les activités économiques et l'investissement à travers des lois spécifiques, en séparant les questions économiques des lois de finances, qui se concentrent désormais sur les aspects budgétaires, douaniers et fiscaux.

Le directeur de la Législation, de la réglementation et des systèmes douaniers à la Direction générale des Douanes, le Contrôleur général principal, Adel Habsa, a présenté un aperçu des réformes entreprises par la Direction générale des douanes, ces dernières années "pour renforcer la transparence, accélérer les procédures douanières, réduire les délais de traitement des dossiers et d'autres actions visant à améliorer le climat des affaires et le commerce extérieur en Algérie".

De son côté, le Contrôleur général principal, Redouane Boutaleb, responsable du projet de numérisation au sein de la Direction générale des Douanes, a présenté un exposé sur cette opération qui a visé les services et les activités de la Direction ces dernières années, indiquant à ce propos que cette opération « a permis la création d'un centre de données, le développement et l'extension du réseau de communication, ainsi que l'amélioration des logiciels.

"C'est un travail continu qui est en cours de mise à jour et de développement permanent", a-t-il ajouté.

A la fin du colloque, plusieurs décisions d'agrément de la Direction générale des Douanes ont été remises à des opérateurs économiques, leur permettant d'accéder facilement aux services du secteur des douanes.